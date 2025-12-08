Anne karnından üniversiteye, üniversiteden THY Teknik AŞ’ye kadar birlikte yol alan ikizler Burak ve Berk Yenibakır, dar ve geniş gövdeli uçakların bakımında “görünmeyen kahramanlar” olarak görev yapıyor.

Anne karnından üniversite amfilerine kadar birbirlerinden hiç ayrılmayan ikiz kardeşler, birlikte mesai yaptıkları Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ’de kritik bakım görevleriyle havacılık sektörünün görünmeyen kahramanları arasında yer alıyor.

THY Teknik AŞ’de yaklaşık 2,5 yıl önce çalışmaya başlayan Burak ve Berk Yenibakır, ilkokuldan üniversiteye kadar hiç ayrılmadı.

Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini kazanıp 2022 yılında birlikte mezun olan 26 yaşındaki ikizler, teknisyenlik görevini de aynı çatı altında devam ettiriyor.

Kardeşlerden Burak Yenibakır dar gövdeli uçakların bakımında görev alırken, Berk Yenibakır geniş gövdeli uçakların bakımında çalışıyor.

Burak Yenibakır “Bir kişiden iki tane var gibi bir durum söz konusu oluyor. Bazen bir dezavantaj, çok karıştırılabiliyor. Bu bir yandan eğlenceli zaman geçirmemize de sebebiyet verebiliyor” dedi.

Teknisyenlerin havacılık sektöründeki önemine dikkati çeken Yenibakır “Uçak teknisyenleri için arka planda, görünmeyen kahramanlar diyebiliriz. Bu işin sorumluluğu çok fazla. İnsanların sağlıklı ve emniyetli bir şekilde uçmasına önemli bir katkı sağlıyoruz. Bu ne kadar güzel, havalı bir meslek de olsa sorumluluğu çok fazla olan bir iş. 200-300 kişinin taşındığı uçaklara bakım yapmak çok büyük sorumluluk gerektiriyor” diye konuştu.

Berk Yenibakır ise özel hayatlarının yanı sıra zaman zaman iş yerindeki mesai arkadaşları tarafından da karıştırılabildiklerini anlatarak “Çalışma ortamında karıştırılmak bizim için eğlenceli oluyor. Mesela şefim beni izinli zannediyordu, onu görünce şaşırmış. Bu gibi eğlenceli durumlar oluyor” ifadelerini kullandı.

