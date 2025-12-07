Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Erkek Lisesi'nde, 9. sınıf öğrencilerine yönelik şiddet olayı devam ederken, lise öğrencilerinin hazırladığı iddia edilen ve içerisinde cinsel içerikli ifadelerle taciz ve tecavüz söylemlerinin bulunduğu 507 maddelik skandal bir liste gündeme bomba gibi düştü. Elde edilen belgeler, olayın boyutunun basit bir "şiddet" anlaşmazlığının çok ötesinde, sistematik bir mahremiyet ihlali olduğunu gözler önüne seriyor.

MAHMUT ÖZAY — İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 25 Kasım'da İstanbul Erkek Lisesi'nin erkek pansiyonunda öğrenciler arasında çıkan kavgaya ilişkin idari soruşturmanın İstanbul Valiliği tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişlerince yürütüldüğünü açıklamış, olaya karışan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, disiplin sürecinin başlatıldığı ve önleyici rehberlik çalışmalarının devreye alındığı bildirilmişti.

507 MADDELİK DEHŞET LİSTESİ!

İstanbul Erkek Lisesi'nde (İEL), geçtiğimiz günlerde LGS birincisi olan 9. sınıf öğrencilerinden 7'sinin, iddialara göre 11. sınıf öğrencileri tarafından darbedilmesiyle başlayan tartışma, Türkiye Gazetesi Eğitim Muhabiri Mahmut Özay'a ulaşan yeni bir e-posta ile bambaşka bir boyuta taşındı.

"KIZ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK 507 MADDELİK TACİZ LİSTESİ"

Dehşet verici iddiaya göre, 9. sınıf öğrencilerinin okuldaki kız öğrencilere yönelik tam 507 maddelik utanç verici bir liste hazırladığı ortaya çıktı. Bu listede, gayri ahlaki ve müstehcen ifadelerle birlikte, açıkça cinsel içerikli taciz ve tecavüz söylemlerinin yer aldığı görüldü.

Konuyu X hesabından paylaşan Türkiye Gazetesi eğitim muhabiri Mahmut Özay, şu bilgileri aktardı:

"Liste, bir eğitim kurumunun sınırlarını aşan ve toplumsal ahlakı zedeleyen bir içeriğe sahip. Tarafımca tek tek incelenen 507 maddenin tamamı, can sıkan ve sansürlenmesi zaruri olan gayri ahlaki içeriklerle dolu. Türkiye'nin en saygın okullarından birinin öğrencilerinin bu tür eylemlerin içerisinde olması, geleceğimiz adına büyük bir endişe kaynağı oluşturuyor.

507 maddelik dehşet listesi! İstanbul Erkek Lisesi'ndeki skandal bambaşka bir noktaya taşındı

KIZ ÖĞRENCİLERDEN AÇIKLAMA: OLAY SADECE ŞİDDET DEĞİL, SİSTEMATİK TACİZ

İstanbul Erkek Lisesi kız öğrencileri, yaşananlara ilişkin Türkiye Gazetesi'ne gönderdikleri yazılı açıklamada, olayın basında yalnızca "şiddet" başlığıyla ele alınmasına sert tepki gösterdi."

507 maddelik dehşet listesi! İstanbul Erkek Lisesi'ndeki skandal bambaşka bir noktaya taşındı

Açıklamada, iddiaların boyutunun çok daha büyük olduğu şu sözlerle vurgulandı:

Son zamanlarda okulumuzda ardı ardına yaşanan insanlık dışı olaylar İstanbul Erkek Lisesi Kız Öğrencileri olarak yaptığımız bu seslenişi elzem kılmıştır. Bu durum, okulumuzun içine sızmış bir güvensizlik ve tehdit ikliminin dışa vurumudur. Bizler maruz bırakıldığımız sözlü taciz ve psikolojik şiddeti, hiçbir şart altında meşrulaştırılmayacağız. Yedi kişiden oluşan bir erkek öğrenci grubunun, pek çok kız öğrenciye yönelttiği cinsellik, vahşet ve nefret içeren insanlık dışı söylemler; mavi kubbenin altında adım atarken dahi derin bir tedirginlik duymamıza sebep olmuştur. Bu sapkın tavırların ve çirkin eylemlerin faillerinin ne bu köklü kurumda ne de herhangi bir toplulukta yeri yoktur. Ölüm tehdidine, taciz ve tecavüzü normalleştirmeye varan ifadelerde bulunan hastalıklı zihinler bu eğitim kurumunda barındığı müddetçe, hiçbirimiz için huzur ve güven ortamı sağlanamayacaktır. Bizlerin uğradığı mağduriyet telafi edilemeyecek kadar derin ve ağırdır. Bilinmelidir ki; bedenimiz, adımız ve kimliğimiz kimsenin oyuncağı değildir; sınırlarımızı yok sayan her söz şiddet, her davranış taciz ve her eylem açıkça suçtur. Ne yazık ki yaşananlar, bu taş duvarların şahit olduğu bir ilk değil, buzdağının sadece görünen kısmıdır. Mesele, yalnızca tek bir "liste" değil, görünmeyen yüzlerce bakış, söz ve davranışın bütünüdür. Bugün asıl konuşulması gereken, söz konusu yedi kişilik erkek öğrenci grubunun ahlaksız ve insanlık dışı davranışlarıyken; hâlâ meselenin özünü kız öğrencinin kıyafetinde arayan, yanımızda duran sıra arkadaşlarımızın tepkisini bile hazmedemeyen çürük zihniyetler bizim nezdimizde ne insanlığa ne de taş binamızın asırlık ruhuna yakışmamaktadır. Sorunun kaynağı biz, kıyafetlerimiz, davranışlarımız veya gösterilen tepki değil; sorun büyük bir özgüvenle aramızda, adımlarımızın yankılandığı bu koridorlarda dolaşan ve hâlâ ifşa olmamış faillerdir. VE SEN SEVGİLİ KIZ KARDEŞİM; Bedenine, sesine, varlığına göz dikenlere karşı susma. Bu hikâyenin suçlusu sen değilsin, hiç olmadın. Yaşadıklarını gizleme! Kim ne yaptıysa adıyla söylenecek; ne yaşandıysa konuşulacak ve ne örtülmeye çalışıldıysa açığa çıkacak. Çünkü hicbir suç, hicbir inkar, hiçbir savunma gerçeğin sesinden daha yüksek olamaz. Bilinmelidir ki bizler, susturulacak sesler değil; bu çürük zihniyetleri yerinden söküp atacak kararlılığın ve iradenin ta kendisiyiz.

