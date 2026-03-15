Anadolu Ajansı • Şırnak
Şırnak-Hakkari kara yoluna çığ düştü, otobüs 40 yolcusuyla mahsur kaldı
Şırnak-Hakkari kara yoluna çığ düştü. Çığın düştüğü bölgede, bir otobüs 40 yolcusuyla mahsur kaldı.
Şırnak-Hakkari kara yolunun Suvara Kutra bölgesine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği olayda ekiplerce mahsur kalan otobüsteki 40 yolcunun kurtarılması için çalışma yürütülüyor.
Öte yandan, çığ tehlikesine karşı dün yolun ulaşıma kapatıldığı uyarısının yapıldığı öğrenildi.
