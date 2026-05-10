Bir annenin göz yaşartan hikayesi! Engelli kızına gözü gibi bakıyor: Sırtımda sandıkla 5 yıl okula götürdüm
Eskişehir’de engelli kızına 50 yıldır gözü gibi bakan 77 yaşındaki Ayşe Cırık’ın hikayesi duygulandırdı. Kızını sırtında sandıkla okula götürdüğünü söyleyen Cırık “5 sene okula gitti, diplomasını aldı. Kızım Dilek 50 yaşında. Rabb'im bana ömür versin sağlık versin, ömrümün sonuna kadar bakarım” dedi.
- Ayşe Cırık'ın kızı Dilek Cırık, 50 yaşında ve doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli olarak dünyaya geldi.
- Anne Cırık, kızının tedavisi için yurt içi ve yurt dışında çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurdu ancak sonuç alamadı.
- Eşinden yaklaşık 17 yıl önce ayrılan Ayşe Cırık, yürümekte ve konuşmakta zorluk yaşayan kızına yarım asırdır gözü gibi bakıyor.
- Ayşe Cırık, geçimini yetim aylığı ve kızı için aldığı engelli bakım ücretiyle sağlıyor.
- Kızını okula götürmek için sırtında sandıkla zor şartlarda taşıdığını ve bu şekilde 5 yıl okula gidip diplomasını aldığını belirtti.
- Ayşe Cırık, annelere çocuklarını hiçbir koşulda terk etmemeleri çağrısında bulunuyor ve çocuklarının sayesinde ayakta olduğunu ifade ediyor.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Ayşe Cırık, doğuştan engelli kızına 50 yıldır gözü gibi bakıyor. Ömrünü evladına adayan anne “Onların sayesinde ben ayaktayım. Rabb'im bana ömür versin, sağlık versin, ömrümün sonuna kadar bakarım" dedi.
50 YILDIR GÖZÜ GİBİ BAKIYOR
3 çocuk annesi Ayşe Cırık'ın kızı Dilek Cırık (50), doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli olarak dünyaya geldi. Anne Cırık, kızının tedavisi için hem yurt dışında hem de yurt içindeki sağlık kuruluşlarına başvurdu ancak bir sonuç elde edemedi. Yaklaşık 17 yıl önce eşinden ayrılan anne Cırık, yürümekte ve konuşmakta zorluk yaşayan kızına yarım asırdır gözü gibi bakıyor.
“BÖYLE BÜYÜSÜN DEDİLER”
Yetim aylığı ve kızı için aldığı engelli bakım ücretiyle geçimini sağlayan Ayşe Cırık, mücadelesini şöyle anlattı:
Rahatsızlığını kimse bilemedi. Biz tedavi için Fransa'ya bile götürdük. Doğuştan olduğu için hiçbir tedavi yapılmadı. 'Böyle büyüsün' dediler, böyle büyüdü. 5-6 sene Ankara'ya ve İstanbul'a tedaviye gittik, geldik. Fransa'ya gidip geldikten sonra tedaviyi bıraktık.
“OKULA SIRTIMDA SANDIKLA GÖTÜRDÜM”
Kızını okula zor şartlarda götürdüğünü ifade eden anne Ayşe Cırık “Okula sırtımda, sandıkla götürdüm. Eskicilerde bir sandığın içine dört teker taktırdık. Onunla gittik, geldik. 5 sene okula gitti, diplomasını aldı. Ben beklemek için dikiş kursuna yazıldım. 5 sene bekledim kışta, yazda. Müdürler de bana biraz destek oldu. Okulda durdum, ana sınıfında durdum, dikiş kursunda durdum. Öyle 5 seneyi doldurduk” diye konuştu.
“ONLARIN SAYESİNDE AYAKTAYIM”
Çocukların hiçbir koşulda terk etmemeleri için annelere seslenen Cırık şunları söyledi:
Gitmesinler, çocuklarını hiç bırakmasınlar. Benim 60 yaşında ve 57 yaşında iki oğlum var. Kızım Dilek 50 yaşında. Onların sayesinde ben ayaktayım. Rabb'im bana ömür versin sağlık versin, ömrümün sonuna kadar bakarım.