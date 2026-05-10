Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11-17 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Vatandaşlar ''Bu hafta yağmur var mı, yarın hava nasıl olacak?'' merak ederken Türkiye genelinde yeni haftayla birlikte özellikle iç ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’nin tahmin raporuna göre Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de fırtına beklenmiyor. Rüzgarın genel olarak hafif ve orta kuvvette eseceği bildirildi. Peki, bu hafta yağmur var mı, yarın hava nasıl olacak?

BU HAFTA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre yeni haftada Türkiye’nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etikili olacak. İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara’nın bazı kesimlerinde hafta boyunca aralıklarla yağış bekleniyor.

Haftalık tahminlere göre pazartesi gününden itibaren kuzey ve iç bölgelerde gök gürültülü sağanakların yaygınlaşacağı görülürken, yağışların hafta ortasında etkisini artıracağı belirtildi. Batı ve iç kesimlerde hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarında düşüş yaşanabileceği de tahminler arasında.

Meteoroloji ayrıca Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri için kuvvetli yağğış uyarısında bulundu.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Yarın ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Trakya, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Karadeniz bölgesinde ise yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise parçalı bulutlu hava hakim olacak.

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji’nin tahmin raporuna göre hafta sonuna doğru da yağışlı hava etkisini sürdürecek. Cumartesi ve pazar günleri özellikle iç ve kuzey bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.

