Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklık ne zaman yükselecek? ‘Balkan’ dalgası ülkeyi terk ediyor
Bazı iller için sarı kod üzerine sarı kod verilirken Meteoroloji, sıcaklıkların ne zaman yükseleceğini açıkladı. Yeni hafta hava durumu raporuna göre yurt genelinde sıcaklıklar çarşambadan itibaren artacak. Soğuk ve yağışlı sistemli hava hafta ortasından sonra doğuya çekilerek ülkeyi terk edecek. İşte son uyarılar…
- Soğuk ve yağışlı sistemin perşembe günü itibarıyla Türkiye'yi terk etmesi bekleniyor.
- Çarşambadan itibaren yurt genelinde sıcaklıkların artarak mevsim normallerine çıkacağı öngörülüyor.
- Ankara, İstanbul ve İzmir'deki hava durumu ve beklenen sıcaklıklar hakkında bilgiler verildi.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 25 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
- İstanbul, Sakarya, Denizli, Adana, Burdur, Hatay, Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa illerinde sağanak yağış bekleniyor.
Bahar havasının kısa sürdüğü Türkiye sarı kodlu uyarıların ardından sağanak yağış etkisi altına girerken, gözler sıcaklıkların ne zaman yeniden yükseleceğine çevrildi. 10 derece birden düşen sıcaklıklar yeniden yükselecek? Meteoroloji bugün hangi iller için sağanak uyarısı yaptı? İşte son uyarılar…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yeni hava durumu raporuna ilişkin değerlendirmeler yaptı.
SICAKLIK NE ZAMAN YÜKSELECEK?
Yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin konuşan Cengiz Çelik, soğuk ve yağışlı sistemin hafta ortasından sonra doğuya çekilerek ülkeyi terk edeceğini belirtti. Bugün Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında yurdun tamamında yağışların etkili olacağını söyleyen Çelik, salı ve çarşamba günü yağışların doğu kesimlerde etkisini sürdüreceğini vurguladı.
Çelik, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da iki gün boyunca yağış beklenmediğini, perşembe günü itibarıyla soğuk ve yağışlı sistemin Türkiye'yi terk edeceğini belirtti.
ÇARŞAMBADAN İTİBAREN ARTACAK
Çelik, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların artarak mevsim normallerine çıkacağını, yurt genelinde sıcaklıkların çarşambadan itibaren artacağını ifade etti.
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Ankara'da en yüksek sıcaklığın bugün 9, salı 13, çarşamba günü ise 15 dereceye çıkacağını aktaran Çelik, hafta sonuna doğru sıcaklıkların 20 dereceye yaklaşacağını söyledi. Ankara’da bugün için sağanak beklendiğini aktaran Çelik, kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebileceğini söyledi.
İSTANBUL
İstanbul'da bugün çok bulutlu, salı günü ise kısa süreli yağışlı bir hava beklendiğini belirten Çelik, çarşamba ve perşembe günü yağış öngörülmediğini, sıcaklıkların hafta ortasından itibaren 20 dereceye yaklaşacağını ifade etti.
İZMİR
İzmir'de hafta boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, kentte parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağını, sıcaklıkların hafta ortasından itibaren 25 derecenin üzerine çıkacağını vurguladı.
YENİ SARI KODLU UYARI
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bugünkü hava durumu raporunda hava sıcaklığı için “Kıyı Ege ve Marmara'da (2-4 derece) artması, iç kesimlerde (2-4 derece) azalması, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor” dedi. Meteoroloji 25 il için sarı kodlu uyarı yaptı.
İşte sağanak yağış beklenen iller;
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|İstanbul
|16
|Sakarya
|11
|Denizli
|10
|Adana
|17
|Burdur
|9
|Hatay
|15
|Ankara
|9
|Eskişehir
|13
|Konya
|9
|Nevşehir
|10
|Düzce
|10
|Kastamonu
|9
|Zonguldak
|11
|Amasya
|17
|Artvin
|24
|Samsun
|15
|Trabzon
|15
|Erzurum
|14
|Kars
|15
|Malatya
|16
|Van
|16
|Diyarbakır
|20
|Mardin
|16
|Siirt
|18
|Şanlıurfa
|19