Survivor 2026’nın son bölümünde eleme gecesi ve iletişim ödülü mücadelesi izleyiciler tarafından yakından takip edildi. 3 Mayıs akşamı yayınlanan bölümde hem halk oylaması sonucu hem de ödül oyununun kazananı merak konusu oldu.

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 sezonunda rekabet hız kesmeden devam ederken, son bölümde eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme adayları arasında yer alan yarışmacılar için yapılan halk oylaması sonucunda adaya veda eden isim belli oldu.

DÜN AKŞAM SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler son bölümünde eleme potasında yer alan isimler Barış ve Osman Can oldu. Düello aşamasının ardından halk oylamasına kalan iki yarışmacı için izleyicilerin oyları belirleyici oldu. Gecenin sonunda yapılan açıklamayla birlikte Survivor’a veda eden isim netleşti.

Acun Ilıcalı tarafından açıklanan sonuçlara göre, 3 Mayıs 2026 Pazar akşamı Survivor’dan elenen yarışmacı Osman Can oldu. Yarışmanın son haftalarına yaklaşılırken yaşanan bu eleme, rekabetin daha da yoğunlaşacağını gösterdi. Kalan yarışmacılar ise finale bir adım daha yaklaşmak için mücadele etmeye devam ediyor.

SURVİVOR ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER 2026 İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’ın son bölümünde yarışmacılar, sezonun en dikkat çeken ödüllerinden biri olan aile oyunu için parkura çıktı. İki aşamalı olarak oynanan iletişim oyunu, hem fiziksel performans hem de atış becerisi gerektiren etaplardan oluştu.

Final etabında üstünlük sağlayan taraf Ünlüler takımı oldu. Bu sonuçla birlikte Ünlüler takımı yarışmacıları, sevdikleri bir kişiyle adada yüz yüze görüşme hakkı kazandı.

MAVİ TAKIMA GEÇEN İSİM BELLİ OLDU

Mavi takımdan bir yarışmacının elenmesinin ardından takımlarda oluşan eşitsilzik nedeniyle bir yarışmacı mavi takıma geçti. Alınan karar doğrultusunda Can Berkay kırmızı takımdan mavi takıma geçen isim oldu.

