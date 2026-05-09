Meteoroloji Uzmanı Adil Tek katıldığı yayında İstanbul ve yurt genelindeki hava durumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkili olduğunu belirten Tek, hafta sonu boyunca İstanbul’da aralıklarla yağmur görüleceğini ancak sıcaklıklarda sert düşüş yaşanmayacağını söyledi.

İstanbul’da gece sıcaklıklarının 15-16 derecenin altına inmediğini ifade eden Tek, kent genelinde sıcaklıkların 16 ila 20 derece arasında seyrettiğini belirtti. Özellikle güney ilçelerde havanın daha sıcak hissedildiğini aktaran Tek, yağışların hafif geçişler şeklinde etkili olduğunu kaydetti.

Önümüzdeki hafta için de değerlendirmelerde bulunan Tek, pazartesi ve salı günlerinin sakin geçeceğini ancak çarşamba gününden itibaren İstanbul’da yeniden yağış beklendiğini açıkladı.

Tek, “Geçtiğimiz haftalardaki sert soğuk hava artık geride kaldı. Bahar havasına girdik. Sıcaklıklar artmaya devam edecek ancak mayıs boyunca yağışlı sistemleri de görmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelindeki hava durumuna da değinen Tek, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun batısında yağmur geçişlerinin sürdüğünü söyledi. Ankara-Sinop hattından Anamur’a uzanan bölgede yağışların etkili olduğunu belirten Tek, özellikle öğleden sonra kısa süreli bahar yağmurlarının görüleceğini ifade etti.

Yurdun doğusunda ise şimdilik yağış beklenmediğini aktaran Tek, yarından itibaren Karadeniz ve batı bölgelerde yeniden yağış görüleceğini söyledi. Orta Akdeniz kaynaklı sistemlerin etkili olduğunu vurgulayan Tek, “Kuzeyli sert sistemler yok, aşırı soğuma beklenmiyor. Mevsim normallerine dönüş başladı” dedi.

İŞTE METEOROLOJİ'NİN SON RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre ise yarın yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Yozgat ve Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Aydın, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.