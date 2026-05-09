Dünya genelinde gündeme gelen hantavirüs vakaları sonrası gözler Dünya Sağlık Örgütü ile T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara çevrildi. Bir yolcu gemisinde görülen vakalar ve yaşanan ölümler sonrası “Hantavirüs Türkiye'de var mı, insandan insana bulaşır mı?” soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü, Hollanda bandıralı “MV Hondius” isimli yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakalarının ardından kapsamlı bir değerlendirme yayımladı. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, gemide ciddi solunum yolu rahatsızlığı bulunan yolcuların tespit edildiği, daha sonra ise toplam 8 şüpheli vakanın bildirildiği aktarıldı. Bu vakalardan 6’sında hantavirüs enfeksiyonunun doğrulandığı ve tespit edilen virüsün “Andes” tipi olduğu ifade edildi. Peki, Hantavirüs Türkiye'de var mı, insandan insana bulaşır mı?

HANTAVİRÜS TÜRKİYE’DE VAR MI?

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada Türkiye’de şu ana kadar doğrulanmış hantavirüs vakası bulunmadığı duyuruldu. Bakanlık, kamuoyunda yer alan haberlerin ardından sürecin yakından takip edildiğini ve gerekli tüm sağlık önlemlerinin sürdürüldüğünü açıkladı.

Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurgularken, bulaşıcı hastalıklara karşı tarama, izleme ve kontrol çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

HANTAVİRÜS İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI?

DSÖ'nün paylaştığı bilgilere göre hantavirüs çoğunlukla kemirgenlerden insanlara bulaşıyor. Virüsün yayılımında enfekte kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve tükürüğü önemli rol oynuyor.

DSÖ verilerine göre insandan insana bulaşma yalnızca Güney Amerika’da görülen Andes virüsünde sınırlı şekilde tespit edildi. Bu bulaşın da genellikle yakın ve uzun süreli temas sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

Avrupa ve Asya’da görülen hantavirüs türlerinde ise bugüne kadar doğrulanmış insandan insana bulaş vakası bildirilmedi.

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Hantavirüs enfeksiyonunda belirtiler genellikle virüsle temas sonrası bir ila sekiz hafta içerisinde ortaya çıkıyor. İlk aşamada ateş, halsizlik, baş ağrısı ve kas ağrıları görülebiliyor.

Hastalığın ilerleyen dönemlerinde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Ağır vakalarda ise nefes darlığı, akciğerlerde sıvı birikmesi, böbrek yetmezliği ve iç kanama gibi ciddi sağlık sorunları gelişebiliyor.

Uzmanlar özellikle kemirgenlerin yoğun bulunduğu alanlarda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Kapalı ve uzun süre kullanılmayan alanların temizliği sırasında koruyucu önlemler alınmasının önemli olduğu ifade ediliyor.

