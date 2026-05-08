Arjantin’den yola çıkan Hollanda bandıralı yolcu gemisi MV Hondius’ta patlak veren hantavirüs salgını, Hollanda, İsviçre ve Singapur’un ardından İsrail ve İngiltere’ye de sıçradı. DSÖ’nün alarm durumuna geçtiği salgında, şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybederken, yeni vakaların doğrulanmasıyla uluslararası sağlık endişesi artıyor.

1 Nisan’da Arjantin’den hareket eden ve 23 farklı ülkeden yolcu taşıyan lüks yolcu gemisi MV Hondius, görülen hantavirüs vakaları nedeniyle dünya gündemine oturdu. Gemi rotasını İspanya’nın Kanarya Adaları’na çevirmişken, virüsün gemi dışındaki temaslı kişiler aracılığıyla farklı ülkelere yayıldığı açıklandı. Hollanda ve Singapur’da karantinaya alınan şüpheli vakaların ardından, dün İsrail, bugün ise İngiltere bir vakanın kesinleştiğini doğruladı.

Dünyayı hantavirüs endişesi sardı! Bir ülkede daha görüldü, acil durum kodları devrede

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5’İ DOĞRULANMIŞ 8 VAKA VAR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, salgında şu ana kadar 5’i kesinleşmiş toplam 8 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Süreç, 11 Nisan’da Hollandalı bir yolcunun ölümüyle başladı, ardından eşi Güney Afrika’da, bir Alman yolcu ise 2 Mayıs’ta hayatını kaybetti.

Dünyayı hantavirüs endişesi sardı! Bir ülkede daha görüldü, acil durum kodları devrede

5 ÜLKEDE ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Hollanda: KLM Havayolları’nda görevli bir kabin memuru, hayatını kaybeden yolcuyla temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı. Bugün gelen sonuçlarda hantavirüs testinin negatif olduğu belirtildi.

Singapur: Gemide bulunan 2 kişi yüksek şüpheyle izlemeye alındı.

İngiltere: Yapılan testler sonucunda adada ilk vaka resmen doğrulandı.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Dairesi (FOPH), hantavirüs bulaşmış bir hastanın Zürih Üniversite Hastanesinde tedavi gördüğünü bildirdi.

İsrail: Doğu Avrupa’da bulunduğu sırada enfekte olduğu değerlendirilen bir kişide hantavirüs tespit edildi. Hastanın durumunun stabil olduğu belirtilirken, yoğun bakım ya da karantina ihtiyacı bulunmadığı açıklandı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, ilk enfeksiyonların Güney Amerika’daki bir kuş gözlem turu sırasında kapılmış olabileceğini belirtti.

Dünyayı hantavirüs endişesi sardı! Bir ülkede daha görüldü, acil durum kodları devrede

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), durumu "3. seviye acil durum" koduyla takibe alarak Acil Durum Operasyonları Merkezini harekete geçirdi. Ancak uzmanlar, hantavirüsün kuluçka süresinin 6 haftaya kadar çıkabilmesi nedeniyle yeni vakaların kapıda olduğu konusunda uyarıyor.

PANDEMİYE DÖNÜŞME RİSKİ VAR MI?

Hantavirüs, kemirgenlerin dışkı ve salyaları yoluyla bulaşan, yüksek ateş ve solunum yetmezliğine yol açan ciddi bir hastalık olsa da, DSÖ yetkilileri virüsün yayılma şeklinin COVID-19’dan farklı olduğunu vurguluyor. Mevcut durumun küresel bir pandemiye dönüşme riskinin düşük olduğu ifade edilerek kamuoyuna itidal çağrısı yapıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası