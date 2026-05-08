Trafiği tehlikeye attı, cezadan kaçamadı! Yollara beton dökerek ilerleyen mikser kamerada
Hatay'ın Antakya ilçesinde, trafikte seyir halindeyken yola beton dökerek ilerleyen ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan beton mikseri sürücüsüne, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından 5 bin 662 TL idari para cezası uygulandı. Işıklarda aniden hareketlenen mikserin haznesinden yollara metrelerce beton döküldüğü o pes dedirten anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansırken; yaşanan tehlikeye tepki gösteren vatandaşlar, mikser sürücülerini araç bakımlarını yapmaları ve trafiğe tam donanımlı çıkmaları konusunda uyardı.
