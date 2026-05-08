Hatay'ın Antakya ilçesinde, trafikte seyir halindeyken yola beton dökerek ilerleyen ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan beton mikseri sürücüsüne, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından 5 bin 662 TL idari para cezası uygulandı. Işıklarda aniden hareketlenen mikserin haznesinden yollara metrelerce beton döküldüğü o pes dedirten anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansırken; yaşanan tehlikeye tepki gösteren vatandaşlar, mikser sürücülerini araç bakımlarını yapmaları ve trafiğe tam donanımlı çıkmaları konusunda uyardı.

