İstanbul Erkek Lisesi’nde 11. sınıf öğrencilerinin, 9. sınıf yatakhanesini basıp 7 öğrenciyi okul kampüsünde feci şekilde darbettiği iddia edildi. Bir öğrencinin kulak zarı yırtılırken, bıçak ve muştuların çıkarıldığı olaylı geceyle ilgili darbedilen öğrencileri şikayetçi oldu.

İstanbul Erkek Lisesi'nde 24 Kasım'da LGS şampiyonu 7 erkek öğrencinin kavga ettiği ortaya çıktı.

MESAJLARI BAHANE EDEREK YATAKHANE BASTILAR

Sabah'ın haberine göre; 9. sınıflardan 7 öğrenci WhatsApp grubunda okuldaki bazı kız öğrenciler hakkında mesajlaştı. Bu mesajların okulda yayılmasının ardından 11. sınıf öğrencilerinin 24 Kasım akşamı yazışmaları yapan öğrencilerin bulunduğu kampüs içindeki yatakhaneyi bastığı öne sürüldü.

FECİ ŞEKİLDE DARBETTİLER

10 kişilik grubun, 9. sınıfa giden 7 öğrenciyi yurttaki sinema odasına götürdüğü ve burada darbettiği öğrenildi. Öğrencilere bıçak ve muşta gösterildiği iddia edilirken, bazı öğrencilerin tokatlara maruz bırakıldığı, bazılarının ise kafasının duvara sürtüldüğü belirtildi.

Darbedilen öğrencilerden birinin kulak zarı yırtılırken, telefon ve tabletlerin de izinsiz alındığı söylendi.

Canlarını zor kurtaran 9. sınıf öğrencileri durumu ailelerine bildirdi, aileler savcılığa şikayette bulundu. MEB'in idari, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın adli soruşturma başlattığı öğrenildi.

