Kripto para, Ferrari, yüzlerce yemek siparişi...! Ünlü yönetmen Carl Rinsch Netflixi nasıl dolandırdı? "47 Ronin" ve "The Gift" gibi filmlerle tanınan ABD'li ünlü yönetmen Carl Rinsch, küresel teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı Netflix'i 11 milyon dolar (yaklaşık 470 milyon lira) dolandırmaktan yargılanıyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Rinsch'in yaptığı sıra dışı harcamaları açıkladı. Bunlar arasında Ferrari, Rolls Royce gibi lüks arabaların yanı sıra, pahalı mobilyalar, kripto para ve yüzlerce yemek siparişi bulunuyor.



FBI ajanı Michael Naccarelli, yönetmen Rinsch'in lüks arabalara ve internet üzerinden yaptığı yüzlerce yemek siparişine yaptığı harcamaları mahkemede detaylandırdı. Söz konusu para, hiçbir zaman tamamlanamayan "White Horse" adlı yapımın prodüksiyonu için ayrılmıştı.

11 MİLYON DOLARLIK KAYIP PROJE Mart 2020'de Netflix, platformuna getirmeyi umduğu fütüristik bilim kurgu serisi "White Horse"un ilk sezonunu tamamlaması için bir prodüksiyon şirketine 11 milyon dolar aktardı. Dizinin yönetmeni, yazarı ve yapımcısı olan Carl Rinsch, teslim etmesi gereken 12 bölümü hiçbir zaman bitiremedi. Ancak, parayı aldıktan kısa bir süre sonra, Rinsch, asıl adı "Conquest" olan "White Horse"un tamamlanması için ayrılan fonlardan toplam 9,14 milyon doları (yaklaşık 30 milyon lira) kişisel banka hesabı üzerinden mobilya, araba, kredi kartı faturaları ve yüzlerce eve servis yemeğine harcadı.

YÖNETMENİN HARCAMA KALEMLERİ Dün gerçekleşen ceza davası duruşmasında sunulan kanıtlara göre Rinsch'in harcama dökümü şöyle: Mobilya: FBI ajanı Michael Naccarelli'nin ifadesine göre, en pahalı kategori mobilyaydı ve Rinsch bu kaleme 3,36 milyon dolar (yaklaşık 142 milyon lira) harcadı.

Otomobiller: Rinsch, bir Ferrari ve Rolls-Royce'lar dahil olmak üzere arabalara 2,4 milyon dolar (yaklaşık 102 milyon lira) harcadı.

Kredi Kartı Borçları: American Express faturalarına 1,8 milyon dolar (yaklaşık 76 milyon lira) ödedi.

Eve Servis: Rinsch, 2022'de altı aylık bir süre zarfında Postmates ve Uber Eats'ten 480'den fazla gıda siparişi verdi. Sunulan bir elektronik tablo, Rinsch'in bazen günde 12 kez yemek siparişini yaptığını gösterdi.

"KENDİME DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLARAK FERRARİ ALDIM" Rinsch'in ayrıca otel, mücevher ve sanata da para harcadığı belirtildi. Rinsch'in 2021'de kişisel asistanına gönderdiği bir kısa mesajda Ferrari'yi "kendine doğum günü hediyesi" olarak aldığını belirttiği ortaya çıktı.

KRİPTO PARA YATIRIMI YAPTI: KENDİNİ DODGECOİN BALİNASI OLARAK TANIMLADI Netflix'in 11 milyon doları Rinsch'in prodüksiyon şirketinin banka hesabına göndermesinden günler sonra, Rinsch paranın 10,5 milyon dolarlık kısmını kişisel Wells Fargo banka hesabına aktardı. Daha sonra fonların bir kısmını Kraken kripto para borsası hesabına ve diğer banka hesaplarına taşıdı ve nihayetinde 13,7 milyon doları kişisel Bank of America hesabına transfer etti.

Rinsch, Kraken hesabı üzerinden Dogecoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve stablecoin Tether dahil olmak üzere çok sayıda farklı kripto para birimi satın aldı. Naccarelli'ye göre, Nisan 2022 itibarıyla Rinsch'in Dogecoin varlıkları yaklaşık 755 bin dolar, Ethereum tokenleri ise 939 bin dolar değerindeydi. Bir mali müşavir, Rinsch'in hisse senedi yatırımlarının kötü gittiğini söylese de, Naccarelli yönetmenin kripto para yatırımlarının kârlı olduğunu ifade etti.

Rinsch ile Nisan 2023'te Paris'teki bir mobilya anlaşmazlığı hakkında görüşen bir diğer FBI ajanı Allen Grove, Rinsch'in kendisine "pandemi sırasında Dogecoin'e yatırım yaparak zengin olduğunu" söylediğini aktardı. Grove, "Bana kendisini 'Dogecoin Balinası' olarak tanımladı" diye ifade verdi.

SAVUNMA: İŞ ANLAŞMAZLIĞI SUÇ DEĞİLDİR Manhattan Federal Mahkemesi'nde yargılanan Rinsch'in avukatları, "White Horse" fiyaskosunun cezai bir mali dolandırıcılık değil, hukuki bir iş anlaşmazlığı olduğunu savundu. Avukatlar, daha önce Keanu Reeves'in başrol oynadığı "47 Ronin" filmini de yöneten Rinsch'in "bir deha" olduğunu ve "White Horse"un yönetmenlik, yazarlık ve yapımcılık talepleri karşısında bunaldığını ve yayın şirketi tarafından yüzüstü bırakıldığını öne sürdü. Rinsch, daha önceki ifadesinde, satın aldığı dört Rolls-Royce'un kişisel kullanım için değil, "White Horse"un prodüksiyonu için olduğunu söylemişti. "Aksi takdirde bu dolandırıcılık olurdu" diyen Rinsch'in savunmasına rağmen Netflix, yapımı 2020'de zarar olarak kayıtlara geçirmişti.

Editör:AYŞEGÜL DAHİ

