Son dönemde yaptığı çıkışlarla Türkiye gündemini belirleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye anlamlı bir hediye takdim edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, engelli vatandaşlar ve aileleriyle birlikte MHP KAÇEP teşkilatının hazırladığı hediyeyi MHP lideri Bahçeli’ye takdim ettiklerini açıkladı.

Ahmet Selim Yurdakul konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Emanet yerini buldu. Engelli vatandaşlarımız ve aileleriyle birlikte MHP KAÇEP teşkilat mensuplarımızın, ülkemizin birlik ve beraberliğini temsil eden anlamlı hediyesini liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye takdim ettik."