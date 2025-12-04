Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Papa'nın İznik ziyareti ile ilgili konuştu. Ziyarete tepki gösteren Bahçeli, "1700 yıl önce toplanan bir konsilin İznik’ten tekrar canlandırılma hevesine seyirci ve suskun kalamayız. Müslüman mahallesinde salyangoz satmanın alemi yok" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün'e gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP’nin tarihin yanlış yerinde durduğunu belirten ve Kılıçdaroğlu'nun "arınma" çağrısına atıfta bulunan MHP lideri Bahçeli, "Yönetime karşı yapılan yolsuzluklardan arınma çağrısı doğrudur. CHP yönetiminin herkesi suçlaması omurgalı bir tavır değil. Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlanması ve adaletin tecellisi şart" ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE SIRADA RAPOR YAZIMI VAR

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bahçeli, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dinleme ve istişare aşamasının geride kaldığını belirtti. Sırada geçiş sürecini ilgilendiren raporun yazımı olduğunu söyleyen Bahçeli, tayin ve tespit edilecek yol haritasıyla 2026’dan itibaren 'Terörsüz Türkiye'nin vasat ve varlık bulması gerektiğini vurguladı.

GAZZE KONUSU

Gazze meselesi ile ilgili de konuşan Bahçeli, iki devletli çözümden başka yol kalmadığını dile getirdi. Bahçeli, "Terörist eylem ve saldırganlık derhal son bulmalıdır. 1967 sınırlarına haiz olmak kaydıyla başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğünü sağlamış Filistin devleti kabul edilmeli, soykırımcılar mutlaka hesap vermelidir" diye konuştu.

PAPA'NIN İZNİK ZİYARETİNE TEPKİ

Papa’nın Türkiye ziyaretinde şova dayalı dini ve tarihi ritüellerin Türk milletini rahatsız ettiğini vurgulayan Bahçeli, tepki dolu açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bizim eleştiri noktamız Papa'nın Vatikan Devlet Başkanı olarak yaptığı temaslar değil, Katolik dünyasının ruhani lideri olarak gerçekleştirdiği, hattızatında şova dayalı dini ve tarihi ritüellerle milletimizi rahatsız etmesidir.

"USULDEN İTİRAZIMIZ VAR"

İznik Neofitos Bazilikası'ndan tutun da, İstanbul Maçka'daki ayinlere varıncaya kadar sahnelenen gizil propagandaya ve kapalı devre işlenen mesajların muhtevasına esastan ve usulden itirazımız vardır.

1700 yıl önce toplanan bir konsilin, bu topraklardaki ilk başkentimiz olan İznik'ten tekrar canlandırılma hevesine, İznik yerine Nicaea'yı ikame etme sinsiliğine seyirci ve suskun kalamayız.

İslam aleminin arasına nifak tohumları saçanların, Müslümanı Müslümana kırdıranların, Hıristiyanlığı birleştirme ve bu dini özellikle Asya merkezli yayma çabalarına İznik'in alet edilmesi, burayı sıçrama alanı olarak görmeleri inanç ve itikat onurumuzun hiçe sayılmasıdır.

"MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE SALYANGOZ SATMANIN ALEMİ YOK"

Biz büyük bir devlet, muazzez ve muhterem bir milletiz. Basit korkulara takılıp kalmayız. Hadiselere kompleksli bakmayız. Ancak asırlar boyunca yazılan senaryoları, oynanan oyunları da görmezden gelemeyiz. İznik'in kurtuluş yıldönümü olan 28 Kasım 1922'nin 103'üncü yıldönümünde, Haçlı seferlerinin başladığı 27 kasım 1095'in 930'ıncı yıldönümünde, 1700 yıllık bir hesabın kararmış sayfalarını tekrar açmanın, akılları karıştırmanın, bulanık suda balık avlamanın, Allah indinde son din olan İslam'ın üzerinde kara bulutlar dolaştırmanın ne sonu ne de sonucu olacaktır. Herkesin din ve vicdan hürriyetine saygımız vardır. Hiç kimseyi dininden ve inancından dolayı hor ve hakir görmediğimiz açıktır. Fakat Müslüman mahallesinde salyangoz satmanın da bir alemi yoktur."

