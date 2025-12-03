Terörsüz Türkiye sürecinde kritik rol oynayan ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son çıkışıyla yine çok konuşulacak. Bahçeli verdiği röportajda "Aldanıp kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yaptığı çıkışlarla Terörsüz Türkiye sürecini başlatan ve açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyan MHP lideri Devlet Bahçeli, yine dikkat çeken sözlere imza attı.

Türkgün'e konuşan Bahçeli, "Şehit ailelerimiz kaygılanmasın. Gazilerimiz korkuya kapılmasın. Onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Pazarlık içinde değiliz. Al-ver sürecine tamamıyla kapalıyız." dedi.

Bahçeli'nin bu çıkışı da çok konuşulur: Suça karışmamış kim varsa ailesiyle kucaklaşmalı

Bahçeli açıklamasının devamında ise çok konuşulacak şu ifadeleri kullandı:

"SİLAHLI EYLEMDE BULUNMAMIŞ OLANLAR AİLESİYLE KUCAKLAŞMALI"

"Kürt kardeşlerimin terörle uzaktan yakından bağ ve bağlantısı yoktur. Farklı saik ve sebeplerle aldanıp kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalıdır. Bizim kaybına göz yumacağımız, heba edeceğimiz tek bir insanımız yoktur."

