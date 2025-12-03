Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan, Çin'in başkenti Pekin'e giderken 12 Malezyalı mürettebat ile 227 yolcusuyla radarda kaybolan MH370 sefer sayılı Malaysia Airlines uçağını arama çalışmaları yeniden başlayacak. 2014 yılında kaybolan uçak için ABD merkezli robotik şirket Ocean Infinity, deniz tabanında 50 gün sürecek kapsamlı bir tarama yapacak.

Malezya Ulaştırma Bakanlığı, 2014’te kaybolan Malaysia Airlines’ın MH370 seferi için arama çalışmalarının bu ay yeniden başlatılacağını açıkladı.

DENİZ TABANI 50 GÜN BOYUNCA TARANACAK

Bakanlık, 30 Aralık’ta başlayacak arama sürecinde ABD merkezli robotik şirket Ocean Infinity’nin deniz tabanında 50 gün sürecek kapsamlı bir taramada görev alacağını duyurdu.

Kaybolan Malaysia Airlines uçağı

227 YOLCUSUYLA KAYBOLMUŞTU

MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014’te Kuala Lumpur’dan Pekin’e giderken radarda kaybolmuş ve uçakta 12 Malezyalı mürettebat ile 227 yolcu bulunuyordu. Uçağın kaybolması, havacılık tarihinin en geniş çaplı arama operasyonunu başlatmış ancak tüm çabalara rağmen akıbeti aydınlatılamamıştı.

MH370, modern havacılığın en büyük gizemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Malezya hükümeti 2024 yılında, yeni ve güçlü kanıtlar sunulması halinde soruşturmanın yeniden açılmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

