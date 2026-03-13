Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Hava Yolları’nın devlet bütçesinden finanse edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarında Türk Hava Yolları (THY) hakkında dile getirilen iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, THY’nin devlet bütçesinden kaynak almadığı ve gelirini tamamen kendi ticari faaliyetleriyle oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, THY’nin Borsa İstanbul’da işlem gören ve bağımsız denetime tabi halka açık bir şirket olduğu vurgulandı.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

THY’nin kamuya veya genel bütçeye herhangi bir mali yük oluşturmadığının altı çizilen açıklamada, şirketin kamu bütçesiyle finanse ediliyormuş gibi gösterilmesinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

DMM, Türkiye’nin en güçlü uluslararası markalarından biri olarak gösterilen Türk Hava Yolları’nı hedef alan ve birbiriyle ilgisiz kalemleri yan yana getirerek yapılan paylaşımların dezenformasyon olduğunu belirterek, kamuoyundan bu tür içeriklere itibar etmemelerini istedi.

