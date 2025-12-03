'Ay halesi' 2 sene sonra yeniden görüldü! Konum bu kez Tekirdağ
En son 27 Aralık’ta Elazığ'da görülen ‘Ay halesi’, uzun zamandan sonra Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde görüldü. Bilimsel adıyla "22 derece ay halesi" olarak bilinen nadir doğa olayını görenler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
- Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Ay'ın etrafında parlak, dairesel halkalar şeklinde "Ay halesi" görüldü.
- "Ay halesi", atmosferin üst tabakalarındaki altıgen buz kristallerinin Ay ışığını 22 derecelik açıyla kırması sonucu oluşur.
- Nadir görülen bir doğa olayı olup, yılda birkaç kez ortaya çıkabilir.
- Tekirdağ'da iki yıl aradan sonra görülen bu olay, en son 27 Aralık 2023'te Elazığ'da kaydedilmişti.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzüne bakan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. Ay’ın etrafında parlak ve dairesel halkalar oluştuğu görüldü.
Ay’ın bu farklı halini görenler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Vatandaşların gökyüzünde gördükleri bu manzaranın ‘Ay halesi' olduğu öğrenildi.
2 YIL SONRA TEKİRDAĞ'DA GÖRÜLDÜ
Gökbilimcilerin verdiği bilgiye göre, ‘Ay halesi’ ay halelerinin atmosferin üst tabakalarında yer alan sirüs bulutlarındaki altıgen buz kristallerinin, Ay ışığını 22 derecelik sabit bir açıyla kırması sonucu oluşuyor. Bu kırılma nedeniyle Ay'ın etrafında geniş ve net bir çember meydana geliyor.
Muratlı’da çekilen bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.
AY HALESİ NEDİR?
Ay’ın etrafında büyük dairesel halkaların oluşması sonucu ortaya çıkan görüntü, bilimsel olarak ‘Ay halesi’ olarak adlandırılıyor. Ay’ın bu şekli almasında etkili olan faktör ise mevsimsel olarak gökyüzünde oluşan buz kristalleri.
Yükseklerdeki buz kristallerinin altıgen formu, ışığın halka biçiminde odaklanmasını sağlıyor. Ay’dan farklı açılarla gelen ışıklar buz kristallerine ulaştıktan sonra, kırılarak dairesel halkalar oluşturuyor.
Buz kristallerinin tümünün aynı biçimde oluşu, oluşan halkaları tamamlayarak Ay’ın etrafında dairesel bir görüntüye sebep oluyor.
EN SON ELAZIĞ'DA ORTAYA ÇIKTI
Yılda birkaç kez olabileceği belirtilen, nadir görülen bu doğa olayı son olarak 27 Aralık 2023 yılında Elazığ’da görülmüştü.
Elazığ dışında daha önce de Hatay, Kayseri, Adana, Van, Diyarbakır, Siirt, Adıyaman’da kameralara yansımıştı.