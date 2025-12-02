Terörsüz Türkiye sürecini başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KCK’lı terörist Bese Hozat’ın tehdit içeren açıklamaları ile ilgili "Af vadeden yok, tarih ve vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır." dedi. MHP içinde kendisine darbe yapılacağı iddialarına da cevap veren Bahçeli, "Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez bunların hepsi fasa fiso." ifadelerini kullandı.

Yaptığı çıkışlarla Terörsüz Türkiye sürecini başlatan MHP lideri Devlet Bahçeli, gündem olacak açıklamalarına devam ediyor.

Türkgün'e konuşan Bahçeli, KCK’lı terörist Bese Hozat’ın tehdit içeren sözlerine cevap verdi. "Af vadeden yok." diyen Bahçeli, "Tarih ve vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır." ifadelerini kullandı.

"TEK KELİMEYLE REZALET"

Barzani'nin Şırnak ziyaretinde korumalarının görüntüsüne de tepki gösteren Bahçeli, "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortada dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir." diye konuştu.

"TARİHİ BİR FIRSAT EŞİĞİ ÖNÜMÜZDE"

Terörsüz Türkiye'nin milli ve tarihi bir hedef olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefi Cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılımıdır. Hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır. Kararlılığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir. Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye kimsenin hakkı yoktur. Aksi istikametteki tavır ve tutumları millete ve devlete yönelik karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmazdır. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir." dedi.

Suriye’nin kuzeydoğusunda etkili olan SDG/YPG‘nin henüz silah bırakmadığının altını çizen Bahçeli, İmralı'nın çağrısının PKK’nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsadığını hatırlattı.

"DARBE İDDİALARI FASA FİSO"

MHP içinde kendisine darbe yapılacağı iddialarına da cevap veren Bahçeli şunları söyledi:

"MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez bunların hepsi fasa fiso."

Editör:MAHMUT EKİNCİ

