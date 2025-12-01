Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani'nin Şırnak ziyaretinde uzun namlulu üniformalı peşmergelerle gezmesi tepki çekti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Devletimizin protokolünü ve vakarını kimseye çiğnetmeyiz" dedi. Cumhurbaşkanı danışmanlarından Mustafa Akış ise "Türkiye Cumhuriyeti misafirini Şırnak’ta koruyamayacak zayıf bir devlet değildir" ifadelerini kullandı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, önceki gün Şırnak'ın Cizre ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı işbirliğiyle düzenlenen "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"na katılmak üzere kente gelen Barzani, Şerafettin Elçi'nin mezarını ziyaret etti.

Barzani'ye, Şırnak Valisi Birol Ekici, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Şırnak milletvekilleri Mehmet Zeki İrmez ve Nevroz Uysal Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da eşlik etti.

"PROTOKOLÜMÜZÜ KİMSEYE ÇİĞNETMEYİZ"

Ancak Barzani'ye peşmergelerin uzun namlulu silahlarla ve resmi askeri üniforma ile eşlik etmesi tepki çekti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da X hesabından bir paylaşım yaparak; "Şırnak’ta Mesud Barzani’nin misafir edilmesi, kuşkusuz misafirperver milletimizin asaletidir. Biz hoş geldin demeyi biliriz; ama devletimizin çizgisini, protokolünü ve vakarını kimseye çiğnetmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin protokol kuralları dün başka, bugün başka değildir." dedi.

"DEVLETİN İTİBARINA GÖLGE DÜŞÜRÜR"

Saral şöyle devam etti: "Barzani bugün ne Kuzey Irak yönetiminde ne de Irak Merkezi Hükümeti’nde herhangi bir resmî göreve sahiptir. Bu nedenle gösterilecek muamele de en fazla eski bir devlet adamına gösterilecek seviyede olur; fazlası devlet ciddiyetini zedeler. Ancak görüyoruz ki, Türk topraklarında yabancı kişilerin askeri üniforma ve uzun namlulu silahlarla dolaştığı görüntüler ortaya çıkmıştır.

Bu tablo yalnızca teamüllere değil, devletimizin köklü itibarına da gölge düşürür.

Türkiye Cumhuriyeti, misafirini ister Şırnak’ta olsun, ister Bağdat’ta, ister Erbil’de… Her yerde koruyacak güçte ve kudrettedir. Biz kendi vatanımızda güvenliği başka ellere bırakacak bir devlet değiliz!"

