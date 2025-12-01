Dünyanın birçok ülkesinde yoğun ilgiyle karşılanan, Türkiye'nin ilk oyuncak şantiye konseptli kafesi Düzce'de kuruldu.

Bir ilk! Dünyayı kasıp kavuran oyun konsepti artık Türkiyede Mini bir şehir şantiyesi olarak tasarlanan alanda Düzce'nin Prusias ad Hypium Antik Kenti, Korugöl Tabiat Parkı, Atatürk Bulvarı ve Asar Kemer Park gibi simge noktalarına da yer verildi.

Bir ilk! Dünyayı kasıp kavuran oyun konsepti artık Türkiyede İÇİNDE YOK YOK! Yediden yetmişe her yaş grubundan insanın keyifli vakit geçirdiği kafede oyuncak vinç, kamyon, dozer, traktör ve tır gibi iş makineleri bulunuyor. Uzaktan kumandayla kontrol edilen RC araçlar ile yük taşınabiliyor, kazı yapılabiliyor, tır ve kamyon kasalarına vinçlerle yük bırakılabiliyor.

Bir ilk! Dünyayı kasıp kavuran oyun konsepti artık Türkiyede "7 AY UĞRAŞTIM" Yaklaşık 7 yıldır araştırma yaparak bu girişimi kurmaya karar verdiğini anlatan işletmeci Oğuzhan Eker, "7 yıldan beri, olmayan bir şey yapayım, değişik bir şey yapayım, daha doğrusu canım sıkıldı açıkçası öyle söyleyeyim. Böyle bir işletme kurmaya karar verdim. Araştırdım, bayağı bir yoğun bir çalışmam oldu. Bu işle alakalı 7 ay kadar uğraştım. Gerekli doneleri aldıktan sonra siparişlerimi oluşturdum" şeklinde konuştu.

Bir ilk! Dünyayı kasıp kavuran oyun konsepti artık Türkiyede Açtığı işletmenin Türkiye'de örneği olmadığını belirten Eker, "Türkiye'de minimal boyutta 5-6 örneği olsa da, bu boyutta bir şantiye alanı Türkiye'de yok. Bana farklı şehirlerden talepler geliyor ben de kendilerine henüz geliştirme aşamasında olduğumuzu söylüyorum. Öngöremediğimiz sorunlar çıkıyor, bunları aştıktan sonra farklı şehirlere de bunu kuracağız" dedi.

Bir ilk! Dünyayı kasıp kavuran oyun konsepti artık Türkiyede BİR SAATİ 500 TL Yeni açılmasına rağmen 7'den 70'e birçok kişinin RC araçlarla şantiye alanında oyunlar oynarken, 1 saat oyun ücreti 500 lira olarak belirlendi.

Bir ilk! Dünyayı kasıp kavuran oyun konsepti artık Türkiyede Türkiye'de böyle bir işin olmadığını belirten Eker, "Türkiye'de çok fazla yok zaten bu iş yurt dışında baya trend bir şey." ifadelerini kullandı.

Editör:GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası