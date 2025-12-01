İslam alemi için manevi önemi olan ve Üç Aylar'ın başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'nin hangi tarihe denk geldiği, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Müslümanlar bu önemli günün tarihini öğrenmek istiyor.

Müstesna gecelerden biri olan Regaip Kandili, Müslümanlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili tarihi, 2026 yılı dini günler takviminin paylaşılmasıyla netleşti.

Regaip Kandili ne zaman? Tarih belli oldu

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaib Kandili 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek.

Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı olmayan da nafile namaz kılmalıdır. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istiğfar etmelidir.

2025-2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili

15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili

19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan Başlangıcı

16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi

19 Mart 2026 Perşembe Arefe

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

26 Mayıs 2026 Salı Arefe

27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1. gün

28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2. gün

29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3. gün

30 mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4. gün

16 Haziran 2026 Salı Hicri Yılbaşı

25 Haziran 2026 Perşembe Aşure Günü

