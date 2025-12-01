Regaip Kandili ne zaman? Tarih belli oldu
İslam alemi için manevi önemi olan ve Üç Aylar'ın başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'nin hangi tarihe denk geldiği, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Müslümanlar bu önemli günün tarihini öğrenmek istiyor.
Müstesna gecelerden biri olan Regaip Kandili, Müslümanlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
Mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili tarihi, 2026 yılı dini günler takviminin paylaşılmasıyla netleşti.
REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?
Regaib Kandili 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek.
Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı olmayan da nafile namaz kılmalıdır. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istiğfar etmelidir.
2025-2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili
15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili
2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili
19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan Başlangıcı
16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi
19 Mart 2026 Perşembe Arefe
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün
26 Mayıs 2026 Salı Arefe
27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1. gün
28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2. gün
29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3. gün
30 mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4. gün
16 Haziran 2026 Salı Hicri Yılbaşı
25 Haziran 2026 Perşembe Aşure Günü