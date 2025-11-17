2026 yılı için geri sayım devam ederken, İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı'nın tarihi netleşti. İşte 2026 Ramazan Bayramı'nın başlangıç tarihi...

Ramazan Bayramı, hem dini vecibelerin yerine getirildiği hem de ailelerin bir araya geldiği, yılın en önemli dönemlerinden biridir. 2026 yılı resmi tatil takvimi, şimdiden merak konusu haline geldi.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.

Milyonlarca Müslüman 19 Şubat itibarıyla oruç ibadetine başlayacak ve 19 Mart Perşembe gününe kadar oruç tutacak. 20 Mart Cuma günü ise Ramazan Bayramı’nın 1. günüdür.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe: 19 Mart 2026 Perşembe

1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

2: Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

SEVCAN GİRGİN

