Eylül sonunda özel sektörün yurt dışından aldığı kredi borcu bir önceki çeyreğe göre 9,7 milyar dolar artarak 206,2 milyar dolar oldu. Uzun vadeli borçlar 10,3 milyar dolar artarken kısa vadeli borçlarda azalma görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki çeyreğe göre 9,7 milyar dolar artarak 206,2 milyar dolar oldu.

UZUN VADELİ KREDİ BORÇLARI ARTTI

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki çeyreğe göre, uzun vadeli kredi borcunun 10,3 milyar dolar artarak 196,3 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 0,6 milyar dolar azalarak 9,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Bir önceki çeyreğe göre finansal kuruluşların toplam borcu 8 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 1,7 milyar ABD dolar artış gösterdi.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 8,8 milyar ABD dolar, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 1,5 milyar doları artış gösterdi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 0,8 milyar dolar azalmış, finansal olmayan kuruluşların borçları 0,2 milyar dolar artış gösterdi.

DÖVİZ ÜZERİNDEN BORÇLANMA

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, dolar cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

196,3 dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,6'sının dolar, yüzde 32,5'inin euro, yüzde 2,5'inin Türk lirası ve yüzde 7,4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 9,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 29,2'sinin dolar, yüzde 19,7'sinin euro, yüzde 49'unun Türk lirası ve yüzde 2,1'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Eylül sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 64,1 milyar dolar olduğu görüldü. Bu tutarın 41,1 milyar doları bankalara, 17,6 milyar doları finansal olmayan kuruluşlara, 5,3 milyar doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait.

