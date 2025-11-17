Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank, dolar ve euro kurlarına ilişkin tahminlerini açıkladı. Banka 1 yıl içinde doların yüzde 30, euronun ise yüzde 36,5 yükseleceğini öngördü. İşte dev bankanın dolar ve euro kuru tahminleri.

Alman bankası Commerzbank, TL'ye ilişkin beklentilerini açıkladı. Dev banka hem dolar/TL hem de euro/TL için önümüzdeki günlerde belirgin bir değer kaybı öngördü. Banka, 2026 sonuna kadar doların TL karşısında yüzde 30, euronun ise yüzde 36,5 yükseleceğini tahmin etti.

Commerzbank'ın dolar/TL tahminleri şöyle:

2025 Aralık: 44 TL

2026 Mart: 45 TL

2026 Haziran: 50 TL

2026 Aralık: 55 TL

2027 Aralık: 57 TL

Alman Commerzbanktan dolar ve euro tahmini! 1 yıl içinde %36,5 yükseliş bekleniyor



Commerzbank'ın euro/TL tahminleri şöyle:

2025 Aralık: 51,48 TL

2026 Mart: 53,55 TL

2026 Haziran: 60 TL

2026 Aralık: 67,10 TL

2027 Aralık: 68,40 TL



MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası