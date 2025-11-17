Alman Commerzbank'tan dolar ve euro tahmini! 1 yıl içinde %36,5 yükseliş bekleniyor
Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank, dolar ve euro kurlarına ilişkin tahminlerini açıkladı. Banka 1 yıl içinde doların yüzde 30, euronun ise yüzde 36,5 yükseleceğini öngördü. İşte dev bankanın dolar ve euro kuru tahminleri.
Alman bankası Commerzbank, hem dolar/TL hem de euro/TL için önümüzdeki günlerde önemli bir değer kaybı öngördü ve 2026 yılına kadar bu paraların TL karşısında ciddi bir değer kazanacağını tahmin etti.
- Commerzbank, 2026 sonuna kadar doların TL karşısında %30, euronun ise %36,5 yükseleceğini tahmin ediyor.
- Dolar/TL için 2026 Aralık ayına kadar 55 TL civarında, 2027 Aralık ayına kadar 57TL civarında bir seviye bekleniyor.
- Euro/TL için 2026 Aralık ayına kadar 67,10 TL civarında, 2027 Aralık ayına kadar ise 68,40 TL civarında bir seviye bekleniyor.
Alman bankası Commerzbank, TL'ye ilişkin beklentilerini açıkladı. Dev banka hem dolar/TL hem de euro/TL için önümüzdeki günlerde belirgin bir değer kaybı öngördü. Banka, 2026 sonuna kadar doların TL karşısında yüzde 30, euronun ise yüzde 36,5 yükseleceğini tahmin etti.
Commerzbank'ın dolar/TL tahminleri şöyle:
2025 Aralık: 44 TL
2026 Mart: 45 TL
2026 Haziran: 50 TL
2026 Aralık: 55 TL
2027 Aralık: 57 TL
Commerzbank'ın euro/TL tahminleri şöyle:
2025 Aralık: 51,48 TL
2026 Mart: 53,55 TL
2026 Haziran: 60 TL
2026 Aralık: 67,10 TL
2027 Aralık: 68,40 TL
