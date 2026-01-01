Dünyada pek çok siyasi gelişmenin yanı sıra farklı ülkelerde insanları bazen şaşırtan, bazen de güldüren sıra dışı ve tuhaf olaylar akıllara kazındı.

2025‘te kayıtlara geçen ve küresel gündemde geniş yer bulan ilginç olaylardan bazıları şöyle;

█ İtalya’da en yakın hastaneye 45 kilometre mesafede bulunan 1.200 nüfuslu Belcastro köyünde, yönetimin çıkardığı kararnameyle köy halkına hastalıklardan kaçınmaları talimatı verildi.

█ ABD’nin Teksas eyaletindeki Houston Polis Merkezindeki kanıt deposunda bulunan yaklaşık 180 ton uyuşturucu madde farelerin hedefi hâline geldi. Polis, kanıt deposundaki çok miktarda maddeyi yiyen “uyuşturucu bağımlısı” farelerle mücadelenin zor olduğunu ancak uyuşturucunun imhasının çevresel prosedürlere uygun yapılması gerektiğini ifade etti.

█ Şubatta ise Hollanda’nın Vlissingen şehrinde sahil kenarının yakınındaki otelde konaklayan müşteri, odasına girdiğinde yerde uyuyan fok ile karşılaştı. Uyandırılmasının ardından huysuzlaşan fok, doğaya salınmak üzere yetkili kişilere teslim edildi.

█ ABD’nin Florida eyaletinde Jaythan Gilder isimli hırsız, mart ayında girdiği mücevher mağazasında yaklaşık 769 bin dolarlık küpeleri yuttu ama kısa süre sonra yakalandı. Küpeler günlerce hastanede gözetim altında tutulan hırsızın vücudundan doğal yollarla çıkarıldı.

█ Nisanda İngiltere’de aracı çalınan Ewan Valentine, plakası değiştirildiği için farkında olmadan çalıntı arabasını satın aldı.

█ ABD’nin Massachusetts eyaletinde bir ağaçkakan, bölgedeki 25’i aşkın araçta hasara yol açması sebebiyle “suçlandı”

ASTRONOT KILIĞINA GİRİP DOLANDIRDI

■ Eylül’de Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido Adası’nda 80 yaşındaki kadın, astronot gibi davranan dolandırıcıyla sosyal medyada tanıştı. Astronot taklidi yapan kişi, yaşlı kadına uzay gemisinin saldırı altında olduğunu ve oksijen satın almak için nakde ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bunun üzerine yaşlı kadın, sahte astronota yaklaşık 1 milyon yen (yaklaşık 6 bin 500 dolar) göndererek dolandırıldı.

DEDE, KREŞTEN YANLIŞ ÇOCUĞU ALDI

■ Avustralya’nın Sydney kentinde bir dede, torununu gündüz bakımevinden almak isterken talihsizlik yaşadı. Yanlış çocuk teslim edilen dede, durumu fark etmeden çocukla eve gitti. Evde durumun fark edilmesiyle yaşanan paniğin ardından dedenin çocuğu gündüz bakımevine geri götürmesiyle problem çözüldü. Öğretmen görevden uzaklaştırılırken bakımevi hakkında inceleme başlatıldı.

TABUTA KONULAN KADIN ASLINDA ÖLMEMİŞ!

█ Yılın son tuhaf olaylarından birisi ise kasım ayında Tayland’da yaşandı. Cenaze için eve getirilen 65 yaşındaki kadının tabutundan sesler geldiğini fark eden çalışanlar bir süre sonra kadının kımıldadığını fark etti. Kadının son iki yıldır yatağa bağımlı olduğunu, iki gün önce solunumunun durduğunu ve cenaze için tabutu içinde 500 kilometre yol geldiğini söyledi. Hayatta olduğunun fark edilmesi üzerine kadın hastaneye sevk edildi.

MAYMUNU KAHVE MERAKI YAKALATTI

█ ABD’nin South Carolina eyaletinde “Ava” adlı örümcek maymun, eylülde Eutawville kasabasında düzenlenen sonbahar festivaline katılan sahibinden kaçtı. Kasaba yetkilileri, maymunun başıboş bir şekilde etrafta dolaştığını öğrendi. Çok geçmeden bulunan örümcek maymunu, insanlara yaklaşmadı. Yetkililer, bir bardak kahveyi yere bırakarak primatın dikkatini çekmeye çalıştı. Ava adlı örümcek maymun, kahveyi incelemek için yaklaştığında yakalandı.



