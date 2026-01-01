Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya'da devam edecek olan Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Rafa Silva'nın kamp kadrosuna alınmadığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta yaklaşık bir ay takımla antrenmanlara çıkmayan ve bu süreçte birçok kritik maçta takımını yalnız bırakan Rafa Silva'nın geleceğine ilişkin kararın verildiği belirtildi.

KAMP KADROSUNA ALINMADI

İkinci yarının hazırlıklarına bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan ve Antalya'da yapacağı kampla çalışmalarına devam edecek olan Beşitaş'ta Rafa Silva'nın kadroya dahil edilmediği ileri sürüldü.

Portekiz basınından Record Gazetesi; Beşiktaş'ta büyük bir krize neden olan Rafa Silva'nın Antalya'ya götürülmeyeceğini iddia etti.

ANTALYA'DA KAMP YAPACAK

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya kampında devam edecek. Yarın saat 11.00'de yapacağı idman sonrası özel uçakla Antalya'ya gidecek siyah-beyazlı ekip, 10 Ocak'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

