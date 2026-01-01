Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve takımdan gönderilen Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic, sarı lacivertli kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sarı lacivertli takımın yönetim şeklini eleştiren ve takıma uyum sağlayamadığını belirten Krunic, Galatasaray'ı daha vizyoner bir takım olarak gördüğünü söyledi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerine Sırp ekibi Kızılyıldız'da devam eden 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Rade Krunic, sarı lacivertli günlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE ÇOK ZOR BİR ORTAM!"

Fenerbahçe'de çok zor bir ortam olduğunu söyleyen Krunic, "Fenerbahçe çok zor bir ortam! Gerçekten çok ama çok zor. Beni asıl şaşırtan şey şu oldu: Bu kadar büyük bir kulüp, bu kadar büyük hedefleri olan bir camia, nasıl bu kadar basit ve yüzeysel düşünebilir?" dedi.

"FUTBOLU DOĞRU ŞEKİLDE ANLAMIYORLAR"

İtalyan futbolu ile Türk futbolu arasında büyük farkla olduğunu belirten Krunic, "Futbol bilgisi anlamında çok eksikler. Futbolu doğru şekilde anlamıyorlar… İtalyanlarla kıyasladığınızda aradaki fark çok büyük. İtalya’dan Türkiye’ye gelmek ciddi bir fark. Nereye geldiğimi biliyordum. Dusan Tadic ve Edin Dzeko beni karşıladı. Livakovic ve Zajc da vardı. Bana Fenerbahçe’yi anlattılar ama bu kadar amatör olabileceklerini gerçekten anlayamamışım… Özellikle futbolun yönetildiği bazı departmanlarda." şeklinde konuştu.

Rade Krunic

JOSE MOURINHO SÖZLERİ

Sarı lacivertli takıma uyum sağlayamadığını Mourinho üzerinden anlatan 32 yaşındaki orta saha, "Açık konuşayım, uyum sağlayamadım. Ne oyun stiline, ne bu ‘kontrolsüz, kaotik’ futbola… İtalya’da ne yapmam gerektiğini net olarak bilmeye alışmıştım. Sahada doğaçlama yapayım, sürekli bir şeyler uydurayım… Bu bana göre değil. Oysa Mourinho’nun kazanan bir mentalitesi var ve maç nasıl kazanılır çok iyi biliyor. Sonuca oynayan bir teknik adam. Ama bu Fenerbahçe’de pek önemsenmedi ve sonunda onun da ayrılması gerekti" dedi.

"GALATASARAY, FENERBAHÇE’YE GÖRE DAHA VİZYONLU"

Fenerbahçe’nin uzun süredir şampiyonluk yaşayamamasına da değinen Krunic, "Belki de kendilerine şu soruyu sormalılar: Neden 12 yıldır şampiyon olamıyorlar? Galatasaray, Fenerbahçe’ye göre daha vizyonlu ve Avrupa odaklı. Bu yüzden ligi domine ediyorlar" ifadelerini kullandı.

