Türkiye'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin, eski takımı Napoli'nin ezeli rakiplerden Milan'ın transfer listesinde olduğu iler sürüldü.

Kariyerine Alman devi Bayern Münih'te devam eden Kim Min-jae hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Milan, daha önce İtalya Serie A ekibi Napoli giyen 29 yaşındaki savunmacı için tekrardan şartları zorlayacak.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Gabon hükümetinden görülmemiş karar: Mario Lemina hayatının şokunu yaşadı

MAAŞININ BİR KISMI ÖDENİRSE...

Bu sezon Bayern'de forma şansı bulmakta zorlanan Kim Min-Jae'nin maaşının bir kısmının karşılanması ve zorun satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği belirtildi.

GÜNEY KORELİ SAVUNMACI SICAK BAKIYOR

29 yaşındaki futbolcunun bu teklifi, daha önce Napoli formasıyla başarılı olduğu bir ligde kendini yeniden kanıtlama fırsatı olarak olumlu gördüğü öne sürüldü.

BU SEZON 17 MAÇA ÇIKTI

Bayer Münih formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkan ve yalnızca 790 dakika sahada kalan Kim Min-Jae, 1 asistlik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası