Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasında oynadığı üç maçı kayberek organizasyona erken veda eden Gabon Milli Takımı'nın, Gabon hükümeti tarafından askıya alındığı açıklandı.

Galatasaraylı orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın forma giydiği Gabon Milli Takımı, 35. Afrika Uluslar Kupası’nda sergilediği performansın ardından Gabon hükümeti tarafından askıya alındı.

MİLLİ TAKIM ASKIYA ALINDI

The Athletic'te yer alan habere göre; Gabon hükümeti, turnuvadaki performansı "utanç verici" olarak nitelendirerek milli takımda kapsamlı yaptırımlara gitti.

Marsilya forması giyen yıldız golcü Pierre-Emerick Aubameyang ile kaptan Bruno Ecuele Manga, milli takımdan men edildi. Ayrıca teknik ekip tamamen dağıtıldı ve Gabon Milli Takımı'nın faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Gabon Milli Takımı

AUBAMEYANG VE MANGA'YA MEN

Hükümet tarafından ulusal televizyonda okunan resmi açıklamada, Aubameyang ve Ecuele Manga'nın milli takımdan çıkarıldığı ifade edildi. 105 maçla Gabon tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olan Ecuele Manga, turnuvadaki ilk iki maçta forma giyerken son maçta kadroya alınmadı. 41 golle ülke tarihinin en golcü oyuncusu olan Aubameyang ise Mozambik maçında gol atmasına rağmen, Fildişi Sahili karşılaşmasında sakatlığı gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakıldı.

ÜÇ MAÇTAN DA PUANSIZ AYRILDILAR

Mario Lemina'nın da formasını giydiği Gabon Milli Takımı; Kamerun, Mozambik ve Fildişi Sahilleri ile oynanan grup maçlarından puansız ayrıldı.

