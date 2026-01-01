Süper Lig'in ilk yarıda topladığı 42 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde lider durumda olan Galatasaray'a, 2025 yılının son günlerinde art arda sevindirici haberler geldi. Eksiklerin fazlalığı nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren sarı-kırmızlıların defans hattında sakat ya da cezalı futbolcu kalmaması dikkat çekti.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in ilk devresinin son bölümünde savunmadaki eksikler nedeniyle geri 4'lüyü oluşturmakta zorlandı. Defans hattında sakat ya da cezalı futbolcu kalmaması tecrübeli çalıştırıcıya, ocak ayındaki yoğun ve zorlu fikstür öncesi derin bir nefes aldırdı.

Okan Buruk

WILFRIED SINGO

TRT Spor'da yer alan habere göre; yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, sakatlığını tamamen atlattı ve antrenmanlarda takımla birlikte çalışıyor.

Wilfried Singo, Galatasaray'da 10 maçta 583 dakika süre aldı

EREN ELMALI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis soruşturmasında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı'nın cezası bitti. Milli futbolcu, görev verilmesi halinde 5 Ocak'ta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

KAAN AYHAN

A Milli Takım kadrosunda kasım ayında sakatlanan Kaan Ayhan, ilk yarının son maçı olan Kasımpaşa maçının son iki dakikasında süre aldı. Tecrübeli savunmacının, 90 dakikayı çıkarabilecek duruma geldiği öğrenildi.

Kaan Ayhan

TEK EKSİK ISMAIL JAKOBS

Galatasaray'ın, Süper Kupa yarı finalinde oynayacağı Trabzonspor maçında savunmadaki tek eksiği Fas'ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal Milli takımı forması giyen Ismail Jakobs.

Haberle İlgili Daha Fazlası