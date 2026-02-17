Hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis Görgülü, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis Görgülü, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yurtdışında tatilde bulunan şarkıcı, söz konusu gelişme üzerine planladığı tatili yarıda keserek en kısa sürede ülkeye dönme kararı aldığını bildirdi.

"GEREKEN NEYSE YAPMAYA HAZIRIM"

Edis Instagram paylaşımında, “Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun” ifadelerini kullandı.

Hakkında yakalama kararı çıkmıştı! Edis'ten ilk açıklama geldi

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah şarkıcı Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu İsmail Hacıoğlu dahil olmak üzere toplam 17 kişi gözaltına alınmıştı. Edis hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Soruşturma kapsamında söz konusu isimler, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “kabul etmek, bulundurmak veya uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmak”, “fuhşa teşvik ve aracılık” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” gibi suçlamalarla ilgili işlem gördü.

