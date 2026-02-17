Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, sarı kırmızılılardaki ilk gollerini Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus karşılaşmasında kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, sahasında İtalyan temsilcisi Juventus ile mücadele ederken, Hollandalı futbolcu Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk gollerini attı.

DUBLE YAPTI

Müsabakanın 49. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahası içi sağ tarafından vuruşunda kaleci Michele Di Gregorio’dan dönen topu kale önünde Lang tamamladı ve skor 2-2 oldu. Maçın 75. dakikada da Victor Osimhen’in baskı sonucu kaptığı topu alan Hollandalı futbolcu, kale önünde topu ağlara gönderdi ve skor 4-2 oldu.

İLK GOLLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Bu transfer döneminde Napoli’den kiralık olarak takıma katılan 26 yaşındaki futbolcu, ilk gollerini Juventus maçında kaydetti.

Müsabakaya 11’de başlayan Noa Lang, 83. dakikada yerini Sacha Boey’a bıraktı.

Haberle İlgili Daha Fazlası