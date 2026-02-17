Galatasaray'da Fransız oyuncu Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup ettikleri müsabakanın ardından konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray'da Fransız oyuncu Sacha Boey, sarı-kırmızılı takımı Avrupa'da hak ettiği yere taşımak istediklerini söyledi.

Sacha Boey, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Boey, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktararak, "Biz, çok büyük bir aileyiz. Bu aileye de gurur verecek her şeyi yapmaya hazırım. Burada sahaya çıkmayı özledim. Galatasaray için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bana gösterilen sevgiye karşılık vermek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

İtalya'da oynanacak rövanş maçıyla ilgili konuşan Fransız savunma oyuncusu, "Rövanş maçını da bu akşam oynadığımız gibi oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmak istiyoruz. Galatasaray'ı Avrupa'da olması gereken noktaya tekrardan taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi atmosferini sevdiği aktaran Boey, "Şampiyonlar Ligi, bana uğurlu geliyor. Umarım Trendyol Süper Lig'de de aynı şekilde gol atarım. Attığım golü önce Allah'a sonra da aileme, arkadaşlarıma ve Galatasaray ailesine atfediyorum." dedi.

