Cenevre'de ABD ile İran arasında gerçekleştirilen 'nükleer müzakerelerin' ardından verilen olumlu mesajlar yerinin yeniden tehdit açıklamalarına bıraktı. İran Dini Lideri Ali Hamaney, ABD uçak gemisinin tabut şeklinde resmedildiği bir paylaşım yaptı. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Vance, Tahran'ın Trump'ın kırmızı çizgilerini henüz kabul etmediğini ifade etti.

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde ABD'nin "USS Gerald R. Ford" adlı uçak gemisinin tabut şeklinde tasvir edildiği bir paylaşım yapıldı.

ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakereler sürerken, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde ABD'nin uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u hedef alan dikkat çekici bir görsel paylaşıldı.

İran Dini Lideri Ali Hamaney

Paylaşımda uçak gemisi denizin dibine batmış şekilde tabut formunda tasvir edilirken, üst bölümde bir mezar taşı figürü, uçuş güvertesini çağrıştıran kısımda ise ABD bayrağı detayı kullanıldı. Ayrıca geminin üzerinde parçalanmış haldeki savaş uçağı enkazları da görselde yer aldı.

Görselin sol alt köşesinde ise Hamaney'in bugünkü konuşmasından bir alıntı paylaşılarak, "ABD Başkanı (Donald Trump) sürekli ‘İran'a doğru uçak gemisi gönderdik' diyor. Peki öyle olsun. Uçak gemisi elbette tehlikeli bir araçtır ancak ondan daha da tehlikeli olan, o gemiyi denizin dibine gönderebilecek silahtır" ifadelerine yer verildi.

İran Dini Lideri Hamaney'den ABD uçak gemisinin tabut şeklinde resmedildiği paylaşım

ABD: İRAN KIRMIZI ÇİZGİLERİ REDDEDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı JD Vance, Tahran yönetimin Washington'un kırmızı çizgilerini kabul etmek istemediğini altını çizerek, diplomasi seçeneği gibi saldırı seçeneğinin de masada olduğunu ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı Vance

Vance "Trump, İranlıların henüz kabul etmeye ve üzerinde çalışmaya yanaşmadığı bazı kırmızı çizgiler belirledi. Buradaki öncelikli amacımız İran'ın nükleer silah edinmesini engellemektir" dedi.

