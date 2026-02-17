Uyuşturucu testinin pozitif çıktığı yönündeki raporun ardından Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş, yeniden test yaptıracağını açıkladı. Şarkıcı, hakkında çıkan iddialarla ilgili hukuki haklarını kullanarak tekrar bir analiz talebinde bulunduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yusuf Aktaş’ın yapılan ilk test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

“YENİDEN ANALİZ TALEBİNDE BULUNDUK”

Reynmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tarafımıza bildirilen test sonucu ile ilgili olarak hukuki haklarımızı kullanarak yeniden ve doğrulayıcı analiz talebinde bulunduk. Bilimsel yöntemlerle yapılacak bağımsız ve doğrulayıcı incelemeler neticesinde gerçeğin ortaya çıkacağına olan güvenimiz tamdır. Sürecin sağlıklı yürütülmesi adına resmi makamların değerlendirmesini bekliyoruz. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı.

11 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Öte yandan 31 Ocak’ta düzenlenen operasyon kapsamında aralarında komedyen Hasan Can Kaya ve Yusuf Aktaş’ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden alınan kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri Adli Tıp Kurumu’nda incelendi.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN İSİMLER

Hazırlanan rapora göre Yusuf Aktaş’ın yanı sıra Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül ve Ahmet Can Dündar’ın test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi. Barış Murat Yağcı’nın test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.

