Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde ünlü şarkıcı Edis Görgülü için yakalama kararı verildi. Gece saatlerinde ise düzenlenen operasyonda, şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, boksör Adem Kılıçcı, oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında liste giderek genişliyor. Soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda dosyaya yeni isimler eklendiği öğrenildi.

'ÇEŞME BAĞLANTISI' DOSYAYA EKLENDİ

İddialara göre, Çeşme’de bazı otellerde düzenlendiği öne sürülen uyuşturucu partilerine katıldığı belirtilen CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, soruşturmaya şüpheli sıfatıyla dahil edildi.

İFADE İÇİN ÇAĞRILDI

Denizli, “uyuşturucu kullanımına yer temin etmek” ve “uyuşturucu kullanmak” suçlamaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade vermeye çağrıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

EDİS GÖRGÜLÜ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Son olarak ifadeye çağrılan Lal Denizli’nin arkadaşı olan şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Edis'in yurt dışına çıktığı bilgisine ulaşıldı.

19 ÜNLÜ İSİM GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak”, “Fuhşa teşvik ve aracılık etmek” ile “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla 25 kişiyi kapsayan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

LİSTEDE KİMLER VAR?

Operasyon kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, boksör Adem Kılıçcı, Furkan Koçan, iş insanı ve 'Terzi' adlı mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın ve Buse Görkem Narcı gözaltına alındı.

