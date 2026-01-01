Sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek Mauro Icardi'nin, Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Süper Lig'e verilen arada ülkesine giden 32 yaşındaki yıldız golcü, Türkiye'ye döndü ve Kemerburgaz'daki çalışmalara başladı.

Galatasaray'ın 21 Aralık'ta sahasında 3-0 kazandığı Kasımpaşa maçında 90 dakika sahada kalan ve 88'inci dakikada fileleri havalandıran Mauro Icardi, Süper Lig'e verilen arada Arjantin'in yolunu tutmuştu. 'Sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı futbolcu' ünvanını kazanan Icardi, kızları ile hasret giderdikten sonra ülkesinden döndü.

Mauro Icardi

TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'DE

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmalara başlayan yıldız santrforun, 5 Ocak'ta Trabzonspor ile Gaziantep'te oynanacak Süper Kupa yarı final mücadelesinde ilk 11'de olması bekleniyor.

YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sezon sonu sözleşmesi sona erecek Icardi, Fas'ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı forması giyen Victor Osimhen'in yokluğunda atacağı gollerle kendini yeniden kanıtlayıp, yeni kontrat imzalamayı hedefliyor.

