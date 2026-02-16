Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılında ABD’nin İran’a müdahale etme ihtimali olduğunu belirterek, ons altında yükseliş dalgasının kapıda olduğunu işaret etti. Memiş “İran'a yaklaşık 3 hafta sürecek bir müdahale bekliyorum. Bu müdahalenin piyasalarda etkisi yukarı yönlü olabilir” dedi. Memiş, 2026 yılının şampiyonu kim olacak?” sorusunu da cevapladı. İşte detaylar…

Son zamanlarda altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibindeyken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni açıklamalar yaptı.

Haber Global’de konuşan Memiş, bu hafta için yatırımcıları uyardı. Memiş, ons altında yeni bir yükseliş dalgasının kapıda olduğunu belirtti.

İslam Memiş tarih verdi! Ons altında yükseliş kapıda: Yaklaşık 3 hafta sürecek

“YUKARI YÖNLÜ OLABİLİR”

Manipülatörlerin dipten ikinci vuruşu yapacaklarını işaret eden Memiş, hiçbir şeyin zirve olmadığını belirterek şöyle konuştu:

İran tarafında Amerika'nın bir müdahalesi olacak diye beklenti var. Ben 2026 yılında İran'a bir müdahale bekliyorum. Yaklaşık 3 hafta veya 4 hafta sürecek bir müdahale bekliyorum. Dolayısıyla piyasalarda bu fiyatlanma yukarı yönlü olabilir diye tahmin ediyorum” diyerek uyardı.

“YILLIK GETİRİYİ BİR AYDA VERDİ”

Memiş “5 bin dolar seviyesinin aşağısında 4 bin 980 dolar ile 4 bin 800 dolar seviyesi var destek seviyesi olarak. Ben kısa vade kalıcı olmasını düşünmüyorum” dedi.

Gümüş için kaybın devam ettiğini hatırlatan Memiş, bu düşüşün süreceğinin sinyalini vererek “Gümüşün ons tarafında üç haneli rakamları görmeyi beklemiyorum. Gümüş yatırımcısı için dua edeceğiz. Ocak ayında gerekeni söyledik. Yıllık getiriyi Ocak ayında bir ayda verdi” dedi.

ŞAMPİYON HANGİSİ OLACAK?

İslam Memiş, borsaya ilişkin de dikkat çeken açıklamalar yaptı. Memiş, borsa için yılın ikinci yarısını işaret ederek “2026 yılındaki şampiyonum gümüş veya altın değil borsa olacağın tahmin ediyorum” dedi.

“ÇOK HIZLANDIĞI ZAMAN KORKUN”

Memiş, şunları söyledi:

Kademe kademe yükselecek. Çok hızlandığı zaman korkun. Aralık ayında, Ocak ayında biliyorsunuz her gün gümüş, her gün altın, her gün gümüş. Ne oldu şimdi? Patlattılar. O yüzden sağlıklı yükselişlerin olabilmesi için teknik düşüşlere mutlaka ihtiyaç var.

FED FAİZ İNDİRECEK BEKLENTİSİ

Öte yandan Cuma günü açıklanan ABD enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi FED’in faiz indireceğine dair beklentileri de yükseltmişti. Cuma günü sert yükseliş yaşayan gram altın, haftaya alım fırsatı ile başlamıştı.

