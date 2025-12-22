Mauro Icardi, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçında fileleri havalandırarak, 'sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu' oldu. Galatasaray ve Rumen futbolunun efsane isimlerinden Gheorge Hagi, 70 gole ulaşıp kendisini geçen Arjantinli futbolcunun mektubuna cevap verdi.

Hagi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Icardi, Galatasaray formasıyla sergilediğin olağanüstü performans için seni tebrik ediyorum. Bu yeteneğini, azmini, futbola ve sarı-kırmızı renklere olan tutkunu yansıtan olağanüstü bir başarıdır. Galatasaray tarihine hoş geldin. Tıpkı benim zamanında yapmaya çalıştığım gibi, Galatasaray için altın sayfalar yazmaya, gelecek nesillere ilham vermeye devam et. Elbette haklısın ki, önemli olan rakamlar değil, Taraftarların kalplerinde bıraktıklarındır. Sen bir golcüden çok daha fazlasısın. Bir idol, bir Galatasaray efsanesi oldun.