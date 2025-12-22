Gheorge Hagi'den Mauro Icardi'ye cevap gecikmedi: Galatasaray tarihine hoş geldin
Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, Mauro Icardi'nin mektubuna cevap verdi. Sarı-kırmızılı takımda 5 sezon forma giyen, 4 şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa'da UEFA Kupası ve Süper Kupa kazanan eski futbolcu, "Sen bir golcüden çok daha fazlasısın. Bir idol, bir Galatasaray efsanesi oldun" ifadelerini kullandı.
- Icardi, Kasımpaşa maçında gol atarak, Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. Hagi, Icardi'nin bu başarısını kutladı.
- Hagi, Icardi'ye Galatasaray için altın sayfalar yazması ve gelecek nesillere ilham vermesi için teşvik etti.
- Hagi, önemli olanın rakamlar değil, taraftarlarin kalplerinde bıraktıklar olduğunu ifade etti.
Mauro Icardi, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçında fileleri havalandırarak, 'sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu' oldu. Galatasaray ve Rumen futbolunun efsane isimlerinden Gheorge Hagi, 70 gole ulaşıp kendisini geçen Arjantinli futbolcunun mektubuna cevap verdi.
"SEN BİR GOLCÜDEN ÇOK DAHA FAZLASISIN"
Hagi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Sevgili Icardi, Galatasaray formasıyla sergilediğin olağanüstü performans için seni tebrik ediyorum. Bu yeteneğini, azmini, futbola ve sarı-kırmızı renklere olan tutkunu yansıtan olağanüstü bir başarıdır. Galatasaray tarihine hoş geldin. Tıpkı benim zamanında yapmaya çalıştığım gibi, Galatasaray için altın sayfalar yazmaya, gelecek nesillere ilham vermeye devam et. Elbette haklısın ki, önemli olan rakamlar değil, Taraftarların kalplerinde bıraktıklarındır. Sen bir golcüden çok daha fazlasısın. Bir idol, bir Galatasaray efsanesi oldun.