Arjantinli yıldız kulüp tarihine geçmeyi çok istedi, zorladı, başardı...

Skor oyunu yansıtmasa da Aslan gibi oynadı Galatasaray. Üç gün önce maç oynayan ve tek antrenmanla sahaya çıkmak zorunda olan bir takıma göre çok iyiydi Galatasaray.

Özellikle ilk 45 dakikada rakibini sürklase etti Galatasaray!

Tamamı ile direksiyonda Galatasaray’ın olduğu, Kasımpaşa kalecisi Gianniotis’in devleştiği bir 90 dakika oldu…

Skoru 3-0’da tutan isim Yunan kaleci idi… Çünkü oyun en az 5-6’yı sonuna kadar hak etti!

Orantısız güç

Maç sonucu 3-0 olsa da Galatasaray gerçekten içinde bulunduğu şartlara göre iyi oynayarak kazandı!

İlk yarıda rakip ceza sahasında topla buluşma sayıları 25’e 1 idi…

Galatasaray’ın 13 şutu varken Kasımpaşa isabetsiz olan 1 vuruşla karşılık verebildi!

Golde Barış’ın neredeyse ışık hızında koşusu, fizik gücünü de kullanıp çizgiye inerek yaptığı servis muazzamdı!

Yunus da aynı tondan karşılık verip iyi bitirdi.

Her zaman dediğim gibi Barış-Yunus ikilisi Galatasaray’ı güçlü, ayrıcalıklı kılan oyuncular!

Gianniotis nereye kadar!

İkinci yarıda yine Gianniotis, İcardi’nin net golüne engel olarak ikinci perdeye başladı.

Osimhen’in yokluğunda hem skor üretip hem de Galatasaray tarihine ‘en çok gol atan yabancı’ olarak geçmek isteyen İcardi, Yunan kaleciyi geçemedi! Son bölümde Yunus’un baskısı yine golü getirdi, bu kez Sara bitirdi.

Ve golü çok arzulayan İcardi hedefine ulaşırken kendi hazırladığı pozisyonda iyi bitirdi, tüm Galatasaraylıları mutlu etti.

Galatasaray istediği 3 puanı, ilk yarıyı lider bitirme hedefini iyi oyunla başardı!

Aynı zamanda Osimhen’siz de iyi oynayabileceğini, kazanabileceğini ortaya koydu.

Maçın adamı: Yunus Akgün

