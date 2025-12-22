Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçında attığı gol ile 'sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu' oldu. Gheorghe Hagi'ye ait rekoru kıran 32 yaşındaki yıldız, Galatasaray ve Rumen futbolunun efsane ismi hakkında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'da 4'üncü sezonunu geçiren Mauro Icardi, ilk 11'de başladığı Kasımpaşa maçını boş geçmedi. Yıldız santrfor, 110'uncu resmi maçında 70'inci golünü attı. Icardi, Süper Lig'de ise 81'inci maçında 60'ıncı defa fileleri havalandırdı. Icardi, Kasımpaşa ağlarına gönderdiği golle zirveyi paylaştığı Gheorghe Hagi'yi geçerek, 'Galatasaray tarihinin lig maçlarında en çok gol atan yabancı oyuncusu' ünvanını aldı. Icardi, resmi maçlarda 3 gol daha atması durumunda, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.

Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı

"BİZDEN ÖNCE METİN OKTAY VARDI"

Kulüp tarihine adını yazdıran 32 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından Hagi için mektup yayınladı. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

Çok konuşulan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Maestro Gheorghe Hagi,

Bu satırları, devlerin ayak izlerinde yürüdüğünü bilen birinin tevazusuyla ve kalbim dolu olarak yazıyorum.

Bugün birçok kişi bir rekordan, sayılardan, istatistiklerden söz ediyor. Ben ise çok daha büyük bir şeyden bahsetmeyi tercih ediyorum: MİRASTAN.

Rekorunuzu geçmek, sizi geçmek anlamına gelmez. Çünkü siz sadece goller bırakmadınız; kimlik, karakter ve gurur bıraktınız. Galatasaray’ın kendini büyük, korkulan ve saygı duyulan bir kulüp olarak görmesini sağladınız. Tüm bir ülkeye bu kulübün sonsuza kadar sevilmesi gerektiğini öğrettiniz.

Maurı Icardi'nin paylaşımı

Bizden önce Metin Oktay vardı.

Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu öğreten isim.

Bu formayı onur, tutku ve kader hâline getiren kişi.

Siz bu mirası aldınız ve başka bir boyuta taşıdınız.

Ve bunun sayesinde bizden sonra gelenler şunu anladı; Burada sadece futbol oynanmaz; burada bir tarih savunulur.

Bugün bana Türkiye’nin idolü olduğum söyleniyor.

Beni izleyerek Galatasaraylı olan çocuklar olduğundan bahsediliyor.

Bu formayla futbola yeniden âşık olan yetişkinler olduğu söyleniyor.

Size çok basit ama çok samimi bir şey söylememe izin verin; O sevgi benimle başlamadı.

Metin Oktay’la başladı.

Sizinle büyüdü.

Bana düşen ise onu sürdürme onuruydu.

Gheorghe Hagi

Bu tutkuyu ben oluşturmadım. Onu miras aldım.

Ve en büyük sorumluluğum, onu korumak, onurlandırmak ve yeni nesillerde büyütmekti.

Bugün bir nesil 'Ben Galatasaraylıyım' demekten gurur duyuyorsa, bunun sebebi sizin gibi devlerin bu armanın yalnızca yetenekle değil, karakterle ve ruhla savunulduğunu önce öğretmiş olmasıdır.

İdol olmak, önemli goller atmak değildir.

İdol olmak, insanların hafızasında kalmaktır.

Ve bu konuda, maestro, siz de sonsuza dek yaşayacaksınız.

Bugün adım sizin adınıza yakın bir yerde yazılıysa, bunu büyük bir onur olarak görüyorum. Çünkü sizin gibi bir efsaneyle aynı sayfayı paylaşmak kutlanacak bir şey değil; şükranla karşılanacak bir şeydir.

Olduğunuz her şey için teşekkür ederim.

Hâlâ olduğunuz her şey için teşekkür ederim.

Bugün yürümek ayrıcalığına sahip olduğum yolu inşa ettiğiniz için teşekkür ederim.

Hayranlık, saygı ve sonsuz minnetle,

Mauro Icardi."

Haberle İlgili Daha Fazlası