İhlas Haber Ajansı
Galatasaray’a Lucas Torreira'dan kötü haber
Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3 golle geçtiği mücadelede Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Müsabakanın 68. dakikasında orta sahada Kasımpaşalı futbolcu Kubilay Kanatsızkuş’a yaptığı hareket sonrasında hakem Alper Akarsu, Torreira’ya sarı kart gösterdi.
GAZİANTEP FK MAÇINDA YOK
Cezalı duruma düşen Lucas Torreira, Süper Lig’in 18. haftasında RAMS Park’ta oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde oynamayacak.
