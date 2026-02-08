Rusya’nın insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği geniş çaplı saldırıda Ukrayna’nın enerji altyapısı hedef alındı. Termik santraller, trafo merkezleri ve elektrik hatları zarar görürken, Kiev yönetimi Polonya’dan acil elektrik desteği talep etti.

Rusya, Ukrayna’nın enerji sistemine geniş çaplı saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın 100’den fazla insansız hava aracı ve çeşitli türlerde yaklaşık 40 füze kullandığını, saldırının ana hedeflerinin enerji şebekesi, üretim tesisleri ve trafo merkezleri olduğunu aktardı.

POLONYA'DA ELEKTRİK İSTEDİLER

Ukrayna Enerji Bakanı Denys Şmihal, saldırıların ülkenin batı bölgelerindeki iki termik santrali ve elektrik dağıtım sisteminin temel unsurları olan trafo merkezlerini ve önemli elektrik dağıtım hatlarını etkilediğini söyledi. Şmihal, hükûmetin Ukrayna şebekesine yardımcı olmak için Polonya’dan acil durum elektrik ithalatı talep ettiğini belirtti.

