İtalya’da demiryolu hatları art arda düzenlenen sabotajlarla hedef alındı. Kuzey kentlerini birbirine bağlayan kritik hatlarda yaşanan saldırılar tren seferlerinde ciddi gecikmelere yol açarken, şehirlerarası ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

İtalya’da demiryolu hatları peş peşe sabotajlarla sarsıldı. Kuzey kentlerini birbirine bağlayan kritik hatlarda yaşanan saldırılar tren seferlerini aksattı, şehirlerarası ulaşımda kaos oluştu.

Sabotajların Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları’nın başladığı günlere denk gelmesi krizi büyüttü. Avrupa’nın gözü İtalya’ya çevrilirken demiryolları alarm durumuna geçti.

İtalya’da terör saldırısı! Tren hatları peş peşe vuruldu

BOLOGNA HATTINDA NELER OLUYOR?

Demiryolu trafiği açısından kritik bir nokta olan Bologna İstasyonu yakınlarında bazı kabloların koparıldığı, yangın çıkarmaya yönelik iki patlayıcı cihazın bulunduğu bilgisi basına yansıdı. Patlayıcılardan biri Bologna-Venedik hattında devreye girdi. Bu sabotaj tren seferlerinde 2 saati aşan gecikmelere yol açtı.

İKİNCİ PATLAYICI PATLAMADI

Bologna-Ancona hattını hedef alan ikinci patlayıcının ise patlamadığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı, tren seferleri kontrollü şekilde sürdürüldü.

PESARO YAKINLARINDA KUNDAKLAMA

Bir diğer sabotaj girişimi Pesaro kenti yakınlarında kayda geçti. Ancona-Rimini demiryolu hattında bir makasın kundaklandığı belirlendi. Bu saldırı da kuzey-güney ulaşımında yeni aksamalara neden oldu. İtalya genelinde demiryolu güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı.

OLİMPİYAT GÜNÜNDE DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Saldırıları üstlenen herhangi bir grup ortaya çıkmadı. Ancak sabotajların Kış Olimpiyat Oyunları’nın ilk gününe denk gelmesi, olayların anarşik bir eylem olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Savcılık soruşturmayı çok yönlü şekilde sürdürüyor.

SALVİNİ’DEN TERÖR ŞÜPHESİ MESAJI

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, savcılığın olayı terör eylemi şüphesiyle ele aldığını duyurdu.

SİBER SALDIRILAR DA GÜNDEMDE

Öte yandan İtalya’da olimpiyatlar öncesinde siber saldırı girişimleri de yaşandı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, birkaç gün önce Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları’nı hedef alan siber saldırıların engellendiğini açıkladı.

RUS KAYNAKLI SALDIRI İDDİASI

Tajani, 4 Şubat’ta Dışişleri Bakanlığı ofisleri, Kış Olimpiyatları’nın internet siteleri ve Cortina d’Ampezzo’daki otelleri hedef alan çok sayıda siber saldırının engellendiğini söylemişti.

Aynı açıklamada bu saldırıların Rus kaynaklı olduğu bilgisine yer verildi.

