Rus askeri istihbaratı GRU’nun ABD’de havaalanları, içme suyu tesisleri ve gıda tedarik zincirine siber saldırılar düzenlediği ortaya çıktı. Almanya da Rusya’yı hava trafik kontrolünü hedef almakla suçladı, Rus büyükelçisi Berlin’e çağrıldı.

ABD’de açıklanan büyük jüri iddianamesi, Rus askeri istihbaratı GRU’ya bağlı hackerların ülke genelindeki kritik altyapılara yönelik siber saldırılar gerçekleştirdiğini gözler önüne serdi. İddianamede, havaalanları, içme suyu tesisleri ve gıda üretim merkezlerinin doğrudan hedef alındığı bilgisi yer aldı.

HAVAALANI, SU VE ET TESİSLERİNE SALDIRI

Siber saldırıların Kuzeybatı Missouri Bölgesel Havaalanı’nı, Teksas, Pensilvanya ve Indiana’daki içme suyu ve depolama tesislerini etkilediği aktarıldı. Kaliforniya’daki bir et paketleme tesisinin de saldırıya uğradığı kaydedildi. Teksas’ta yaşanan bir saldırı sonucu 200 bin galon suyun taştığı, başka bir olayda ise 2 bin pound etin bozulduğu kaydedildi.

İddianame, ABD altyapısına yönelik Rus kaynaklı siber tehditlerin boyutunu ortaya koydu.

Belgelerde, saldırıların sistematik ve koordineli şekilde yürütüldüğü bilgisi yer aldı. ABD’li yetkililer, bu faaliyetlerin ulusal güvenliği doğrudan hedef aldığını kayda geçirdi.

ALMANYA’DAN SUÇLAMA, BÜYÜKELÇİ ÇAĞRILDI

Almanya da Rusya’yı siber saldırılarla suçladı. Berlin yönetimi, Alman hava trafik kontrol sistemine yönelik siber saldırının arkasında Rus askeri istihbaratının bulunduğunu duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın seçimlere müdahale girişiminde bulunduğunu da açıklayarak Rus büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

PUTİN: SAVAŞA HAZIRIZ

Rusya Devlet Başkanı Putin, basın açıklamasında hem Avrupa ülkelerini hem de Ukrayna’yı hedef alarak, “Eğer savaş istiyorlarsa, biz hazırız” demişti.

Rus lider, Rus gemilerine yönelik saldırıları ‘korsanlık faaliyeti’ olarak nitelendirdi ve “Böyle devam ederse, Ukrayna’ya destek veren ülkelerin gemilerine de benzer faaliyetler düşünebiliriz” sözleriyle tehdit dozunu yükseltti.

FANCY BEAR VE GRU BAĞLANTISI

Alman makamları, Ağustos 2024’te gerçekleştirilen siber saldırının Fancy Bear adlı hacker grubuna uzandığını açıkladı. Güvenlik birimleri, bu grubun doğrudan Rus askeri istihbarat servisi GRU ile bağlantılı olduğunu tespit etti.

SEÇİMLERE MÜDAHALE İDDİASI

Berlin, Rusya’nın Storm 1516 adlı bir dezenformasyon kampanyasıyla federal seçimleri etkilemeye çalıştığını iletti.

Kampanyanın, Yeşiller Partisi ve CDU’nun önde gelen isimlerini hedef aldığı bilgisi paylaşıldı. Seçimlerden hemen önce sahte videoların tespit edildiği de açıklandı.

MOSKOVA’DAN RET

Rusya, hem ABD hem Almanya’dan gelen suçlamaları reddetti. Moskova yönetimi, Rus devlet yapılarının siber saldırılarla ilgisi olduğu yönündeki iddiaları temelsiz olarak nitelendirdi.

