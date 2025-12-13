Afrika Uluslar Kupası için milli davet alan Fenerbahçeli oyuncular Dorgeles Nene ve En-Nesyri, turnuvaya katılmak için ülkelerine gitti. İki futbolcu da Afika Kupası nedeniyle sarı lacivertlilerin Konyaspor ve Eyüpspor maçlarında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de forma giyen Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene ve Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası için ülkelerine gitti.

İSTANBUL'DAN AYRILDILAR

21 Aralık 2025'te başlayıp 18 Ocak 2026'da sona erecek olan turnuvada mücadele edecek olan Nene ve En-Nesyri, Beinsports'un geçtiği bilgiye göre, İstanbul'dan ayrıldı.

İKİ MAÇI KAÇIRACAKLAR

İki futbolcu da Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor ve ikas Eyüpspor maçlarında yer alamayacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Fenerbahçe'de bu sezon 25 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Son haftaların başarılı oyuncusu Dorgeles Nene ise 17 maçta 3 gol atıp 7 asiste imza attı.

