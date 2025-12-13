Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı tutuklanırken dava dosyasına giren bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Ses kaydında şarkıcının kızına sitem edip "Senden güldüğüm tek şey diploman. Bana yaşattıklarını yaşayacaksın. Bu dünya sana kalmayacak" dediği görüldü.

“Tamam, hayatını kim pislettiyse ona gideceksin o zaman. Anladın mı? Senin hayatının hangi döneminde düz bir şeyin vardı Tuğyan? Konuşturma beni. He? Bana bu hayatta senden güldüğüm tek şey aldığın bir diploma. Bir tek mesleğin diploman. Onun dışında bana şöyle elini kafanın arasına koy bakalım. Ben bu kadına bu kadına neler yaşattım? Bu kadın hangi dönemlerde, hangi zamanlarda da benim arkamda durdu. En kötü zamanında kim vardı yanında?

Burada dizime kapanıp ağladığını unutma. Haklıymışsın anne dediğini. He? Mahmut'tan boşandıktan sonra. Hatırla bakalım. Kim vardı yanında? Ben düşmanına bile öyle bir şey demem oldu yani. Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın. Biliyorsun değil mi?

Hani sen de annesin ya. Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın. İşte o zaman ben olmayacağım. O zaman da artık mezarıma gelir ağlarsın, sızlanırsın.

Ama sen onu da yapmazsın. Yücelendiğine kaç kere teşekkür edeyim? Orada bir saat çocuk alıp sokakta bir küfür edebilmek veya iki üç çikolata alıp oyuncak almakla annelik olmuyor. Anladın mı? Hani ben seni yetiştirememişim yani. Ben sana analık yapamadım ya. Saçımı süpürge etmedim ya. Gecelerce uykusuz kalmadım ya. Yıllarca eve gelemedim ya ben çalışmaktan. Sadece sizi oturayım. Sizin diplomanızı elinize alın diye. Teşekkürünüz bu. He pardon, çoğul konuşuyorum. Teşekkürüm bu.