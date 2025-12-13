Güllü'nün kızı Tuğyan'a sitem dolu ses kaydı ortaya çıktı! "Bana yaşattıklarını yaşayacaksın"
Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı tutuklanırken dava dosyasına giren bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Ses kaydında şarkıcının kızına sitem edip "Senden güldüğüm tek şey diploman. Bana yaşattıklarını yaşayacaksın. Bu dünya sana kalmayacak" dediği görüldü.
Yalova’da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma, yeni bir boyut kazandı.
Günlerdir süren “intihar mı, cinayet mi?” tartışmaları konuşulurken olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun ifadesi kritik rol oynadı. Ulu, savcılık ifadesinde “Tuğyan, Güllü anneyi itti” diyerek önemli bir itirafta bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter, iddiaları redderken “tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla nöbetçi mahkemece tutuklandı.
KIZINA ETTİĞİ SİTEM SES KAYITLARINDA
CNN Türk'ün paylaştığı dosyaya giren yeni ses kayıtları ise kamuoyunun dikkatini çekti. Kayıtlarda anne ve kız arasındaki sert tartışmaların detayları ortaya çıktı. Güllü’nün, kızına yönelik sert eleştirilerle duygusal bir hesaplaşma yaşadığı kayıtlarda açıkça duyuluyor.
"SENDEN GÜLDÜĞÜM TEK ŞEY DİPLOMAN"
Ses kayıtlarında şu ifadeler dikkat çekti:
“Tamam, hayatını kim pislettiyse ona gideceksin o zaman. Anladın mı? Senin hayatının hangi döneminde düz bir şeyin vardı Tuğyan? Konuşturma beni. He? Bana bu hayatta senden güldüğüm tek şey aldığın bir diploma. Bir tek mesleğin diploman. Onun dışında bana şöyle elini kafanın arasına koy bakalım. Ben bu kadına bu kadına neler yaşattım? Bu kadın hangi dönemlerde, hangi zamanlarda da benim arkamda durdu. En kötü zamanında kim vardı yanında?
"BANA YAŞATTIKLARINI YAŞAYACAKSIN"
Burada dizime kapanıp ağladığını unutma. Haklıymışsın anne dediğini. He? Mahmut'tan boşandıktan sonra. Hatırla bakalım. Kim vardı yanında? Ben düşmanına bile öyle bir şey demem oldu yani. Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın. Biliyorsun değil mi?
Hani sen de annesin ya. Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın. İşte o zaman ben olmayacağım. O zaman da artık mezarıma gelir ağlarsın, sızlanırsın.
Ama sen onu da yapmazsın. Yücelendiğine kaç kere teşekkür edeyim? Orada bir saat çocuk alıp sokakta bir küfür edebilmek veya iki üç çikolata alıp oyuncak almakla annelik olmuyor. Anladın mı? Hani ben seni yetiştirememişim yani. Ben sana analık yapamadım ya. Saçımı süpürge etmedim ya. Gecelerce uykusuz kalmadım ya. Yıllarca eve gelemedim ya ben çalışmaktan. Sadece sizi oturayım. Sizin diplomanızı elinize alın diye. Teşekkürünüz bu. He pardon, çoğul konuşuyorum. Teşekkürüm bu.
"BU DÜNYA SANA KALMAYACAK"
Allah razı olsun oğlumdan. Emin ol seninle ne ilgilenirim ama orada bile yine kendi menfaatlerini düşünüyorsun, kaçıyorsun. Kendi evladından kaçıyorsun. Ben de bilirdim sizi babanıza bırakmaya ama bırakmadım, mücadele ettim. O kadar bencilsin ki, sen o kadar bencilsin ki, 2,5-3 yaşında bir bebeğin o mazlumun bile ahını alıyorsun. Ya ama bu dünya sana kalmayacak.”