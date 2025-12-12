İhlas Haber Ajansı
Vatani görevini yaptı, terhisten 5 gün sonra can verdi
Terhis olduktan sadece 5 gün sonra fenalaşan 20 yaşındaki Fatih Mehmet Taş, beyin kanaması şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Görev yeri Muğla Aksaz'dan memleketine dönen Fatih Mehmet Taş (20), eve geldikten iki gün sonra aniden fenalaştı.
Hastaneye kaldırılan Taş, beyin kanaması teşhisi konuldu ve yoğun bakıma alındı.
ACI HABER 3 GÜN SONRA GELDİ
Yoğun bakımda hayat mücadelesi veren genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Taş yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle defnedilecek.
